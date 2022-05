Bang Bang Baby, il ritmo crime della serie Amazon Original raccontato dai protagonisti

News Serie TV

Milano anni '80 fra canzoni riferimenti pop e il crimine raccontato con ironia nella serie Amazon Original Bang Bang Baby che ci viene raccontato in una video intervista da Lucia Mascino, Adriano Giannini, la giovane sorprendente protagonista Arianna Becheroni.

Milano anni '80. Una ragazza cresce con una madre che fa quel che può per arrivare alla fine del mese e un padre che improvvisamente riappare da un passato nebuloso... in galera. I primi cinque episodi di Bang Bang Baby sono già su Prime Video, pronti a far salivare e stupire i telespettatori con una serie italiana crime Amazon Original diversa da tutte le altre. In attesa di completare la dose il 19 maggio con le restanti cinque puntate che completano la prima stagione.

Creata da Andrea Di Stefano, diretta da Michele Alhaique, anche supervisore artistico, è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle. La protagonista è una sorprendente e carismatica Arianna Becheroni nel ruolo di Alice. Insieme a lei i genitori nella serie, Lucia Mascino e Adriano Giannini, oltre a Dora Romano e Antonio Gerardi.

Abbiamo parlato con regista e interpreti di quest'avventura pop e spiazzante, in equilibrio fra vari generi e con una personalità visiva molto forte. Ecco le nostre interviste video di Bang Bang Baby.



