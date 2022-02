Bang Bang Baby: Il primo teaser trailer della nuova serie italiana di Prime Video

News Serie TV

Il crime drama è atteso sul servizio di video in streaming per la primavera.

Prime Video ha diffuso il primo teaser trailer della sua nuova serie originale italiana Bang Bang Baby, attesa sul servizio streaming per questa primavera. Creato da Andrea Di Stefano (The Informer: Tre secondi per sopravvivere) e da lui scritto con Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni, il crime drama coinvolge il pluripremiato Adriano Giannini (Vivere), insieme con Arianna Becheroni (Oltre la soglia) nel ruolo di protagonista.

La trama di Bang Bang Baby

Ambientata a Milano alla fine degli anni '80, Bang Bang Baby racconta in 10 episodi la storia di Alice (Becheroni), un'adolescente timida e insicura che diventa il membro più giovane di un'organizzazione criminale. Non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l'amore di suo padre.

Il resto del cast include Antonio Gerardi, Dora Romano (L'amica geniale), Lucia Mascino (I delitti del BarLume) e Giuseppe De Domenico. La regia è di Michele Alhaique, Margherita Ferri e Giuseppe Bonito.