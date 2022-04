Bang Bang Baby, formazione criminale in chiave pop nella serie italiana Amazon Original

News Serie TV

Una serie crime ma anche ironica e visivamente molto curata. Bang Bang Baby è disponibile su Prime Video con i primi cinque episodi di cui ci parlano autori e protagonisti, con una quasi esordiente Arianna Becheroni davvero sorprendente.

Una storia di formazione di una ragazza che cresce all’interno di una famiglia disfunzionale. Una storia vera, quella di Marisa Merico, ha ispirato alla lontana la serie Bang Bang Baby, su Prime Video con i primi cinque episodi, in attesa di proporne altri cinque a completare la prima stagione il prossimo 19 maggio. Il titolo suggerisce già però come non sia una tradizionale vicenda, ma un’esplosione di generi nella Milano criminale degli anni ’80,

Creata da Andrea Di Stefano, diretta da Michele Alhaique, anche supervisore artistico, con due episodi diretti anche da Margherita Ferri e due da Giuseppe Bonito, scritta da Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni, Bang Bang Baby è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle. La protagonista è una sorprendente e carismatica Arianna Becheroni, già vista in Mio fratello rincorre i dinosauri, insieme ai due genitori, Lucia Mascino e Adriano Giannini, oltre a Dora Romano, Antonio Gerardi e Giuseppe Di Domenico.

È un crime drama ambientato nel 1986 e racconta la storia di Alice, adolescente di 16 anni che vive in una cittadina del Nord Italia. La sua vita di teenager cambia all’improvviso quando scopre che il padre che credeva morto in realtà è ancora vivo. È l’inizio di una discesa agli inferi, per Alice, che per amore del padre si tuffa nel pericoloso mondo della malavita, facendosi sedurre dal fascino del crimine.

Una serie in cui si armonizzano molti generi diversi, Bang Bang Baby, in cui la “scrittura ha aiutato molto”, come ha dichiarato Michele Alhaique. “Un viaggio della nostra Alice in un paese tutt’altro che delle meraviglie. L’idea era di stare molto vicino a lei con il grandangolo. Abbiamo usato solo tre ottiche per sentire veramente il respiro del personaggio, entrando con lei in questo mondo prendendo per mano lo spettatore, vivendo con la protagonista. Ci sono continui cambi di ritmo e tono all’interno. Non ci sono mai scene di passaggio, succede sempre qualcosa, in un continuo movimento emotivo che portava la macchina da presa a muoversi in accordo. Un riferimento importante sono stati i fratelli Coen o un film recente come Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh. I copioni erano interpretabili, il mio è stato un approccio molto istintivo, una grande occasione stimolante. Se l’avesse diretto un altro regista sarebbe venuta una serie completamente diversa. In sede di scrittura ogni episodio aveva una referenza specifica degli anni ’80. Gli occhi di Alice sono influenzati dalla cultura pop di quegli anni. Per la musica c’erano spunti in sceneggiatura che hanno aiutato a raccontare il personaggio emotivamente, poi al montaggio abbiamo ulteriormente accentuato il tono di ogni episodio”.

Molto convincente sicuramente Arianna Becheroni, che definisce la sua Alice “fragile, ma poi tira fuori le palle. L’amore per il padre la spinge a fare qualcosa che altrimenti non sarebbe riuscita a fare. Vedrete tanti cambianti nel personaggio. Questa serie mi ha insegnato tanto, una scuola di vita oltre che di recitazione, anche a livello umano. In particolare con Michele, con cui abbiamo lavorato alla preparazione del personaggio tre mesi prima. Abbiamo deciso come sarebbe stata costruendola insieme. È stato un gioco e allo stesso tempo un grande impegno. Spero possa spaccare attraverso Amazon Prime Video come serie italiana in tutto il mondo”.

La madre di Alice, Gabriella, è interpretata da Lucia Mascino, che ha apprezzato come non fosse una tipica “madre dolente che soffre, ha un suo egocentrismo, è distratta e non così materna, all’apparenza giocosa, allegra e positiva, attratta da qualcos’altro. Come attrice leggi e pensi di interpretare la serie in un certo modo, poi la guardi con un certo distacco da te ed esce fuori più di tutto invece nella mia parte una grande solidità affettiva, che viene fuori da sé. Mi è piaciuto nel personaggio il fatto che contenesse una solidità affettiva fortissima. La serietà, il livello di lavoro fatto insieme è stato altissimo da parte di tutti. L’asticella era davvero alta. Percepivamo sul set ambizione e una sfida internazionale importante”.

Il padre è Adriano Giannini, chiuso in carcere e mai presente nella giovane vita di Alice. Almeno all’inizio di Bang Bang Baby. “Ha il sangue da criminale”, dice l’attore romano, “si trova a riorganizzare l’amore per la figlia. È un cattivo, un plagiatore manipolatore e seduttivo. Però cerca di salvarsi, l’unica persona che lo aiuta è la figlia. Questo amore è un elemento contrastante rispetto alla sua matrice criminale. In scrittura era anche più negativo, ma abbiamo lavorato sull’aspetto emotivo, per dargli una nota di simpatia”.

