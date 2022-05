Bang Bang Baby: Ecco quando arrivano gli ultimi episodi, questa volta davvero

News Serie TV

Solo pochi altri giorni di attesa: la serie italiana torna su Prime Video a fine mese.

Dopo un po' di confusione, tra date cambiate e poi ritirate, il conto alla rovescia per gli ultimi 5 episodi di Bang Bang Baby può ricominciare: Prime Video annuncia che la seconda parte della serie italiana con Arianna Becheroni e Adriano Giannini sarà disponibile molto presto: martedì 31 maggio. Quindi, fortunatamente, solo con qualche giorno di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto, dopo quelle che il servizio streaming aveva definito "necessarie lavorazioni impreviste che richiedono tempi di lavorazione più lunghi".

Bang Bang Baby: Cosa racconta la Serie TV di Prime Video

Per chi ancora non la conoscesse, Bang Bang Baby è ambientata nell'Italia del 1986 e segue Becheroni nei panni di Alice, un'adolescente timida e introversa che vive con la madre operaia in una cittadina del Nord, sognando un futuro un po' meno grigio e banale di quello a cui sembra destinata. La sua vita di teenager cambia all’improvviso quando scopre che il padre, Santo (Giannini), non è morto ammazzato come ha sempre creduto. Per lei questo è l'inizio di una discesa agli inferi, perché per amore di quell'uomo si tuffa nel pericoloso mondo della malavita organizzata milanese, facendosi sedurre dal fascino del crimine. Ma attraversando la soglia della maturità con una pistola nello zaino, Alice scopre ben presto che da grandi poteri derivano grandi responsabilità.

All'inizio del mese, prima del caos date, Prime Video aveva diffuso un nuovo trailer per gli ultimi 5 episodi della serie. Ve lo riproponiamo qui di seguito.