Bad Monkey: Vince Vaughn è un detective caduto in disgrazia nella nuova comedy di Apple TV+

Appuntamento con i primi due episodi della nuova serie tv il 14 agosto.

C'è più di un valido motivo per non lasciarsi sfuggire la nuova comedy poliziesca di Apple TV+ Carl Hiaasen's Bad Monkey, ma con ogni probabilità ce ne bastano due per convincervi ad attivare l'abbonamento se non ne avete già uno: Vince Vaughn e Bill Lawrence. Il primo non necessita di presentazioni. Il secondo neppure, ma poiché è solito passare tutto il tempo dall'altra parte della macchina da presa lasciateci aggiungere che si tratta dell'ideatore di Scrubs e di altre due acclamate comedy del servizio streaming, Ted Lasso e Shrinking. Ora, se siamo stati abbastanza bravi, avrete già premuto sul pulsante play del trailer ufficiale qui di seguito.





Carl Hiaasen's Bad Monkey: La trama e il cast della serie tv

Disponibile in streaming dal 14 agosto, ogni mercoledì con un nuovo episodio (due la prima settimana), Bad Monkey posta sullo schermo la storia raccontata da Carl Hiaasen nel suo romanzo del 2013, un cult intramontabile. Vaughn veste i panni di Andrew Yancy, cacciato dal dipartimento di polizia di Miami e finito a fare l'ispettore sanitario nelle isole Keys. Dopo essersi imbattuto in un caso che si apre con un braccio umano ripescato dai turisti, si rende conto che se riuscirà a dimostrare che si tratta di un omicidio, rientrerà nel giro. Deve solo superare una serie di strani personaggi della Florida e una scimmia cattiva.

La serie riunisce Lawrence con la star di Scrubs Zach Braff. Il cast include anche Michelle Monaghan (True Detective) nel ruolo di Bonnie, una donna con un passato misterioso; Natalie Martinez (Ordinary Joe) di Rosa, un medico legale di Miami che aiuta Yancy; John Ortiz (Fast and Furious) di Rogelio, detective della polizia e migliore amico del protagonista; e Jodie Turner-Smith (The Last Ship) di Dragon Queen/Gracie, una donna di Andros che pratica l'Obeah. A loro si aggiungono L. Scott Caldwell (Insecure), Rob Delaney (Catastrophe), Meredith Hagner (Search Party), Alex Moffat (The Bear), Ronald Peet (Dicktown) e Charlotte Lawrence.