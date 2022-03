Bad Monkey: Natalie Martinez affianca Vince Vaughn nella serie di Apple TV+

News Serie TV

Il drama di 10 episodi è creato dall'ideatore di Ted Lasso Bill Lawrence e coinvolge, tra gli altri, anche Michelle Monaghan e Jodie Turner-Smith.

Pochi giorni dopo la cancellazione della serie di NBC Ordinary Joe dove era nel cast principale, Natalie Martinez ha già trovato il suo prossimo ruolo. L'attrice è stata scelta per affiancare Vince Vaughn nella serie drammatica di Apple TV+ Bad Monkey, scritta e prodotta dal co-creatore di Ted Lasso Bill Lawrence. Si tratta di un recasting, visto che Martinez sostituisce Ana Villafañe, scelta in un primo momento per il ruolo di Rosa, un medico legale di Miami (secondo Deadline Villafañe sarebbe stata rimpiazzata perché risultata troppo giovane per questo personaggio).

La trama di Bad Monkey

Bad Monkey racconta in 10 episodi la storia di Andrew Yancy (Vaughn), un ex detective che, dopo essere stato retrocesso, lavora come ispettore nel settore della ristorazione nel sud della Florida. Il ritrovamento di un braccio mozzato da parte di un turista fuori a pescare trascina Yancy nel mondo dell'avidità e della corruzione che sta decimando la terra e l'ambiente sia in Florida che alle Bahamas.

Il ruolo di Natalie Martinez e il resto del cast

Natalie Martinez (vista in precedenza anche in Kingdom, The Crossing e Under the Dome) interpreterà Rosa, un medico legale di Miami che sta iniziando a rendersi conto che potrebbe non essere tagliata per il suo lavoro, quindi è felice di abbandonare il lavoro e aiutare Yancy a cercare di capire la storia del braccio mozzato che porta nel suo laboratorio. Gli altri attori precedentemente annunciati sono Michelle Monaghan, Jodie Turner-Smith, Meredith Hagner, Rob Delaney e Arturo Luis Soria. Ad Alex Moffat, invece, è stato affidato un ruolo da guest star.

Bill Lawrence, alle prese con una serie drammatica dopo tanti prodotti comici (oltre a Ted Lasso sono sue anche serie come Cougar Town e Scrubs) è creatore e produttore esecutivo insieme alla sua Doozer Productions e a Matt Tarses e Jeff Ingold. Marcos Siega dirige il primo episodio ed è anche lui produttore esecutivo.