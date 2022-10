Babylon Berlin, da oggi su Sky e NOW la stagione 4: Una clip in anteprima esclusiva

News Serie TV

Il thriller d'ambientazione storica torna su Sky Atlantic e in streaming su NOW l'11 ottobre, ogni martedì con un doppio episodio.

La serie Sky Original Babylon Berlin, la più rappresentativa delle produzioni televisive tedesche, diventata in breve tempo un caso mondiale, torna in Italia con la nuova quarta stagione, da oggi 11 ottobre ogni martedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con un doppio episodio. Ambientato in Germania tra la fine degli anni '20 e l'inizio del nuovo decennio, quando la Repubblica di Weimar cominciava a indebolirsi, il drama d'ambientazione storica segue il commissario Gereon Rath, che trasferito da Colonia a Berlino entra in contatto con politica, omicidi, arte, droga, emancipazione ed estremismo. In attesa di approfondire come continua la sua storia, ComingSoon.it Serie TV vi mostra una clip in anteprima dei nuovi episodi.

Babylon Berlin e i suoi personaggi

Gli anni '20 sono culminati nel globale crollo della borsa. All'alba del nuovo decennio e dell'incombente Grande Depressione, i tempi sono innegabilmente cambiati. La miseria economica e morale dilagano in città. L'antisemitismo è già molto diffuso. Solo alcuni hanno tratto profitto dal crollo, come l'industriale Alfred Nyssen, che investe i suoi profitti e ha grandi ambizioni. Molti hanno usato il caos della città a loro vantaggio, come il mafioso americano Abe Goldstein, che ostenta spudoratamente le sue ricchezze. Altri hanno perso tutto fino a diventare dei senzatetto, come Toni, che vaga per le strade di Berlino con un gruppo di giovani coetanei, in lotta per la sopravvivenza - un fatto che fa preoccupare sua sorella Charlotte. Per tutto il tempo, le indagini di Gereon lo portano nell'ambiente della boxe - politicamente, vicino alle SA di Hitler. Eppure, alcuni stanno ancora cercando di ristabilire l'ordine. Anche se la marcia verso il potere dei nazisti è in pieno svolgimento...

Gereon Rath (Volker Bruch), ispettore capo della squadra omicidi, è un uomo serio, dedito al lavoro, con sfaccettature imprevedibili e un'inaspettata passione per il ballo. Presso la sede della polizia di Berlino ha incontrato Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries), proveniente da una famiglia proletaria, determinata e coraggiosa, disposta a tutto per raggiungere i propri obiettivi. Insieme hanno indagato su casi che li hanno portati ovunque, dalla scena del cabaret berlinese al settore finanziario in crisi alla nascita di violenti partiti politici nazionalisti che culmineranno nella Seconda guerra mondiale. Cosa li attende questa volta? La clip offre qualche indizio sul prossimo caso, "il primo morto dell'anno".