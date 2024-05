Baby Reindeer: La vera Martha va in tv a dire la sua, ma Richard Gadd parla di "empatia tossica"

News Serie TV

Fiona Harvey, che afferma di essere la persona che ha ispirato il personaggio di Martha nella serie di Richard Gadd, è uscita allo scoperto e rilascerà un'intervista al giornalista Piers Morgan. Ma non mancano le polemiche.

I confini tra realtà e finzione, quando si parla di Baby Reindeer, sono davvero sottilissimi. E non potrebbe essere diversamente, visto che l'ideatore Richard Gadd ha portato sullo schermo la sua storia di persona realmente perseguitata da una stalker, nella serie di nome Martha (Jessica Gunning), dopo averle semplicemente offerto un té nel pub dove lavorava. La serie, diventata immediatamente un successo su Netflix, ha sconvolto gli spettatori che hanno messo in moto una vera e propria caccia alla "vera stalker". Purtroppo i "detective" del web l'hanno individuata in pochissimo tempo e hanno spinto la donna a rivelare la sua identità al quotidiano scozzese The Daily Record. "Vi autorizzo a scrivere il mio nome perché le persone devono sapere cosa sta succedendo", aveva detto alla testata minacciando querele verso Netflix e Richard Gadd. Adesso, però, Fiona Harvey - questo il suo vero nome - ha deciso di fare di più: ha registrato un'intervista esclusiva con il giornalista britannico Piers Morgan per il suo programma Piers Uncensored che andrà in streaming su YouTube questa sera, 9 maggio, alle 21 ora italiana. Una mossa che è arrivata quasi in contemporanea con un intervento di Richard Gadd il quale, nel frattempo, ha messo in guardia gli spettatori da una certa "empatia tossica" che si potrebbe provare nei confronti della stalker.

Baby Reindeer: Fiona Harvey vuole mettere in chiaro le cose

"Fiona Harvey vuole dire la sua e 'mettere le cose in chiaro'", ha spiegato Morgan in un post su X, insieme a una foto che lo ritrae insieme alla donna nello studio del suo show Piers Morgan Uncensored. Il post è diventato virale in poche ore e ha suscitato reazioni discordanti: da chi è curioso di sentire la versione di Harvey - che già al Daily Record aveva smentito alcuni fatti riportati nella serie, come il suo arresto e aveva definito la serie "un mucchio di spazzatura" - a chi, al contrario, crede che non sia eticamente giusto approfittarsi di qualcuno che potrebbe soffrire di una malattia mentale. "È davvero una stalker psicopatica?", domanda il giornalista nel post su X. "Non ho soldi ma sono un avvocato perfettamente capace quindi rappresenterò me stessa", aveva già anticipato lei.

La reazione di Netflix e il monito di Richard Gadd

Curiosamente, il post di Morgan è arrivato solo poche ore dopo un'audizione che il responsabile delle politiche pubbliche di Netflix Benjamin King ha tenuto al Parlamento britannico. Durante l'incontro quest'ultimo ha assicurato che i produttori di Baby Reindeer e lo streamer hanno preso "ogni ragionevole precauzione" per mascherare le identità delle persone coinvolte nei fatti della vita reale. Ma ha ammesso: "In definitiva, è ovviamente molto difficile controllare ciò che fanno gli spettatori, soprattutto in un mondo in cui tutto è amplificato dai social media. Personalmente non mi sentirei a mio agio in un mondo in cui avessimo deciso che sarebbe stato meglio che Richard fosse messo a tacere e non gli fosse permesso di raccontare la storia".

Richard Gadd, dal canto suo, in questi giorni si trova a Los Angeles insieme ad altri membri del cast e della troupe della serie per discutere del suo lavoro. Durante un incontro tenutosi presso la sede della Director's Guild of America, lo sceneggiatore ha messo in guardia i presenti e gli spettatori dal fenomeno di "empatia tossica" verso la stalker, che lui stesso ha provato. "Ricordo che quando venivo perseguitato, lei era implacabile e sentivo che era ovunque, e sentivo che la mia vita non funzionava davvero. Avevo ancora queste incredibili fitte di dispiacere per lei", ha detto, aggiungendo che la considerava una persona che soffriva molto. "Non ho mai visto una persona cattiva. Ho visto qualcuno che si perdeva nel sistema, davvero. Ho visto qualcuno che aveva bisogno di aiuto e non lo otteneva", ha concluso.