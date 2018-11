Baby: Il nuovo trailer della serie Netflix canta Torna a casa dei Måneskin

Netflix ha diffuso un nuovo trailer di Baby, suo secondo sceneggiato originale italiano, ambientato nuovamente a Roma ma ispirato questa volta dallo scandalo delle baby squillo nell'elegante quartiere Parioli. La clip, che ne ricorda la disponibilità in streaming dal 30 novembre, è accompagnata musicalmente dal brano dei Måneskin Torna a casa, un successo già certificato dal disco di platino che ha anticipato l'ultimo album Il ballo della vita e farà parte anche della colonna sonora della serie.





Diretta da Andrea De Sica e Anna Negri, Baby racconta in 6 episodi una storia di formazione che esplora le vite segrete di alcuni adolescenti romani. Ragazzi che sfidano la società mentre sono in cerca della propria identità e indipendenza, sullo sfondo di amori proibiti, pressioni familiari e segreti condivisi. Quanto accaduto a Roma alcuni anni fa è però solo la cornice di questa storia. Il teen drama, romantico e dark allo stesso tempo, parla di adolescenti che hanno un disperato bisogno di amore. Tutti i personaggi ne hanno bisogno in modo diverso. E non solo i giovani. Anche gli adulti.