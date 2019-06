Baby 2: Netflix mostra le prime foto della nuova stagione

News Serie TV

I nuovi episodi sono attesi sul servizio di video in streaming per l'autunno.

Netflix ha diffuso oggi le prime foto ufficiali della seconda stagione di Baby, serie originale italiana incentrata su un gruppo di adolescenti di Roma le cui vite apparentemente agiate nascondono esperienze scandalose. L'occasione è la conclusione delle riprese dei nuovi episodi, che saranno disponibili in streaming in autunno.

Se il ciclo inaugurale ha raccontato la ricerca di una via di fuga per Chiara, Ludovica e gli altri protagonisti, la seconda esplora le conseguenze delle scelte da loro compiute, spesso in aperto contrasto con i valori imposti dalla famiglia e dalla società. Soprattutto le due ragazze (interpretate da Benedetta Porcaroli e Alice Pagani) sono divise tra la vita da studentesse e quella notturna, con Niccolò e Brando (Lorenzo Zurzolo e Mirko Trovato) in netta opposizione al gruppo formato da Fabio, Damiano e, naturalmente, Chiara e Ludovica. Il liceo sta per finire e i ragazzi si trovano davanti a un futuro incerto: un'occasione di crescita ma anche un salto nel buio.

Diverse le nuove aggiunte al cast: Max Tortora (I Cesaroni), Thomas Trabacchi (1993), Denise Capezza (Gomorra: La serie), Sergio Ruggeri e Filippo Marsili. Andrea De Sica torna alla regia, affiancato dalla new entry Letizia Lamartire (Saremo giovani e bellissimi, Piccole italiane).