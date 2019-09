Baby 2: Il trailer ufficiale canta Non avere paura di Tommaso Paradiso

News Serie TV

Il teen drama italiano sarà disponibile in streaming su Netflix dal 18 ottobre.

Netflix ha diffuso oggi il trailer ufficiale della stagione 2 di Baby, il teen drama di produzione italiana con Benedetta Porcaroli e Alice Pagani, disponibile in streaming dal 18 ottobre. Ad accompagnare il trailer Non avere paura, primo singolo da solista di Tommaso Paradiso, autore da sempre di testi e musica di grandi successi come Riccione, Questa nostra stupida canzone d'amore e molti altri.

Mentre il brano, scritto dallo stesso Paradiso, racconta le sensazioni che solo una relazione d'amore speciale può suscitare, emozioni che si vorrebbero fissare per sempre, il desiderio di proteggere e prendersi cura della persona amata sempre, anche quando è notte, anche quando si è soli, la stagione 2 di Baby si chiede fino a che punto la vita segreta dei protagonisti potrà rimanere un gioco. In effetti, la situazione sembra complicarsi molto per Chiara e Ludovica, sempre più divise tra la loro vita alla luce del giorno come "semplici" studentesse e quella segreta vissuta di notte. Le conseguenze questa volta potrebbero segnare le loro vite per sempre, e tornare indietro potrebbe non essere più possibile.