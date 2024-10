Avetrana - Qui non è Hollywood: Il tribunale di Taranto blocca l'uscita della serie tv sull'omicidio di Sarah Scazzi

News Serie TV

Il giudice ha accolto il ricorso d'urgenza presentato nei giorni scorsi dal sindaco di Avetrana: la serie di Disney+ rimane in sospeso.

Il caso di Avetrana - Qui non è Hollywood, la serie originale di Disney+ che racconta il caso dell'omicidio di Sarah Scazzi, è finito ufficialmente in tribunale. Il giudice della sezione civile del Tribunale di Taranto, Antonio Attanasio, ha accolto il ricorso d'urgenza presentato nei giorni scorsi dal sindaco di Avetrana Antonio Iazzi attraverso i suoi legali. Veniva chiesta la sospensione immediata dell'uscita della serie tv, prevista per il prossimo 25 ottobre, e il giudice si è espresso con parere positivo con un provvedimento di sospensione cautelare. Quest'ultimo ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il 5 novembre. Disney+, contattata da noi di Comingsoon.it per un commento e una conferma, per il momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione al riguardo.

Avetrana: Il ricorso presentato dal sindaco per sospendere la serie

Dopo la presentazione in anteprima della serie alla Festa del cinema di Roma e l'uscita delle prime recensioni (peraltro piuttosto positive) lo scorso 18 ottobre, gli avvocati del Comune di Avetrana Fabio Saponaro, Stefano Bardaro e Luca Bardaro avevano depositato un ricorso cautelare d'urgenza per chiedere la rettifica della denominazione della serie tv Avetrana - Qui non è Hollywood e la sua "sospensione immediata". I legali evidenziavano la necessità di visionare il progetto tv in anteprima "al fine di appurare se l’associazione del nome della cittadina all’adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà".

Il sindaco, da parte sua, in una nota aveva posto l'accento sulla possibile portata diffamatoria della serie, pur sottolineando il fatto di non averla vista. "La messa in onda del prodotto cinematografico rischia invece di determinare - prescindendo anche dal contenuto che al momento si ignora - un ulteriore attentato ai diritti della personalità dell'ente comunale, accentuando il pregiudizio che il titolo già lascia presagire nel catapultare l'attenzione dell'utente sul territorio più che sul caso di cronaca", erano state le sue parole.

Su cosa si concentra la serie di Disney+

Diretta dal regista Pippo Mezzapesa, che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, Avetrana - Qui non è Hollywood è prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia. Racconta in 4 episodi da 60 minuti, ognuno con il punto di vista di uno dei protagonisti della storia (Sarah, Sabrina, Michele e Cosima), uno dei casi di cronaca nera italiana più noti degli ultimi anni. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati e scoprire, a questo punto, quando uscirà Avetrana - Qui non è Hollywood su Disney+.