Avatar: La leggenda di Aang rinnovata per due stagioni: La terza sarà l'ultima

Basata sulla popolare serie animata di Nickelodeon, la serie tornerà su Netflix con altre due stagioni - la seconda e la terza.

Con i tempi che corrono, non è cosa da poco non solo il fatto che Avatar: La leggenda di Aang sia stata rinnovata in un colpo solo per due stagioni, la seconda e la terza, anche avere già la certezza che la sua storia giungerà a conclusione. Netflix ha annunciato infatti che l'adattamento live-action dell'omonima serie animata di successo si concluderà proprio con la terza stagione.

Avatar: La leggenda di Aang, la serie tv di Netflix

Al momento non è chiaro di quanti episodi si comporranno le prossime due stagioni. La prima, disponibile in streaming dallo scorso 22 febbraio, ne conta otto. L'annuncio del doppio rinnovo segue di poche ore la pubblicazione dei dati sulle visualizzazioni della settimana dal 26 febbraio al 3 marzo, durante la quale Avatar: La leggenda di Aang è stata la serie tv più vista sulla piattaforma con 19,9 milioni di visualizzazioni. Il drama fantasy aveva fatto lo stesso anche nella sua settimana di debutto, in quel caso con 21,2 milioni di visualizzazioni.

Avatar: La leggenda di Aang segue Gordon Cormier nei panni di Aang, un potente giovane guerriero che deve imparare a padroneggiare i quattro elementi (aria, acqua, terra e fuoco) per sconfiggere la spietata Nazione del Fuoco e riportare l'equilibrio e la pace nel suo mondo devastato dalla guerra. Nella serie recitano anche Ian Ousley e Kiawentiio nei ruoli dei fratelli Sokka e Katara, due dominatori dell'acqua amici del protagonista, e Dallas Liu del Principe Zuko, in esilio dalla Nazione del Fuoco e determinato a riconquistare l'onore perduto catturando Aang e i suoi amici.