Avatar: La leggenda di Aang, lo spettacolare trailer ufficiale della serie live-action di Netflix

L'attesa serie fantasy debutterà in streaming con tutti gli episodi il 22 febbraio.

Il 22 febbraio vi sembrerà ancora molto lontano dopo aver visto le spettacolari sequenze di Avatar: La leggenda di Aang appena diffuse da Netflix attraverso il trailer ufficiale. La serie fantasy, adattamento live-action della celebre serie animata omonima in onda tra il 2005 e il 2008, catapulta in un mondo immaginario ispirato all'oriente, in cui la popolazione è divisa in quattro nazioni corrispondenti ai quattro elementi - acqua, terra, fuoco e aria.





La trama e il cast di Avatar: La leggenda di Aang

C'era un tempo in cui la Tribù dell'Acqua, il Regno della Terra, la Nazione del Fuoco e i Nomadi dell'Aria vivevano in armonia, con l'Avatar, padrone di tutti e quattro gli elementi, impegnato a mantenere la pace tra loro. Ma tutto è cambiato quando la Nazione del Fuoco ha attaccato e spazzato via i Nomadi dell'Aria, primo passo dei dominatori del fuoco verso la conquista del mondo. Senza un nuovo Avatar, il mondo ha perso la speranza e ora è sull'orlo di una catastrofe. Ma, come una luce nell'oscurità, la speranza emerge quando Aang (interpretato dall'attore de L'ombra dello scorpione Gordon Cormier), un giovane dei Nomadi dell'Aria, l'ultimo della sua specie, viene a conoscenza della sua vera identità. Lui è il nuovo Avatar sulle cui spalle grava la non facile missione di rappacificare le quattro nazioni. Impavido e amante dell'avventura, Aang sente il peso dell'essere il custode dell'equilibrio e della pace nel mondo ma non si tira indietro di fronte al fardello di affrontare i suoi doveri, senza rinunciare alla sua natura avventurosa e giocosa.

Insieme ai suoi nuovi amici Sokka (Ian Ousley, Tredici) e Katara (Kiawentiio Tarbell, Chiamatemi Anna), fratelli e membri della Tribù dell'Acqua del Sud, Aang si imbarca in una missione fantastica e ricca d'azione per salvare il mondo e combattere il terribile assalto del Signore del Fuoco Ozai (Daniel Dae Kim, Hawaii Five-0). Ma con il principe ereditario Zuko (Dallas Liu) determinato a catturarli, non sarà un compito facile. Avranno bisogno dell'aiuto dei tanti alleati e personaggi eccentrici che incontreranno lungo la strada.

Il ricco cast di Avatar: La leggenda di Aang include anche Paul Sun-Hyung Lee (The Mandalorian) nei panni di Zio Iroh, Ken Leung (Lost) del Comandante Zhao, Maria Zhang di Suki ed Elizabeth Yu della Principessa Azula. A loro si aggiungono A Martinez (Longmire), Amber Midthunder (Roswell, New Mexico), Yvonne Chapman (Kung Fu), Tamlyn Tomita (The Good Doctor), C.S. Lee (Dexter), Danny Pudi (Community), Utkarsh Ambudkar (Ghost), Arden Cho (Teen Wolf), Irene Bedard (L'ombra dello scorpione), George Takei (Star Trek) e tanti altri.