Avatar: La leggenda di Aang, le prime foto dei personaggi della serie live-action di Netflix

La serie live-action sarà disponibile in streaming nel 2024.

Al TUDUM, l'evento globale di Netflix per i fan tenutosi a San Paolo del Brasile nel weekend, si è parlato anche di Avatar: La leggenda di Aang, la serie live-action basata sulla popolare e amata serie animata omonima in onda tra il 2005 e il 2008, annunciata ormai cinque anni fa e attesa sulla piattaforma per il prossimo anno. I protagonisti Gordon Cormier (L'ombra dello scorpione), Kiawentiio Tarbell (Chiamatemi Anna), Ian Ousley (Tredici) e Dallas Liu (PEN15) hanno deliziato il pubblico con le prime foto ufficiali dei loro personaggi, rispettivamente Aang, Katara, Sokka e Zuko, e svelato attraverso un teaser trailer il logo di quello che è stato definito un "fedele adattamento".

La trama e i personaggi di Avatar: La leggenda di Aang

Creata da Albert Kim (Sleepy Hollow, Nikita), Avatar: La leggenda di Aang racconta di un mondo in cui la popolazione è divisa in quattro nazioni corrispondenti ai quattro elementi - acqua, terra, aria e fuoco. Aang è un dodicenne sul quale grava la non facile missione di rappacificare queste nazioni grazie alla sua abilità di destreggiare tutti e quattro gli elementi. Impavido e amante dell'avventura, Aang sente il peso dell'essere il custode dell'equilibrio e della pace nel mondo ma non si tira indietro di fronte al fardello di affrontare i suoi doveri, sebbene senza rinunciare alla sua natura avventurosa e giocosa.

Katara è una dominatrice dell'acqua determinata e piena di speranza, l'ultima nel suo piccolo villaggio. Sebbene abbia solo 14 anni, ha già affrontato una terribile tragedia personale che le ha impedito di raggiungere il suo vero potenziale, sebbene questo non abbia mai offuscato il suo spirito cordiale e premuroso. Sokka è il sardonico e intraprendete fratello sedicenne di Katara. Molto sicuro di sé, persino sfacciato, lui prende molto seriamente le sue responsabilità come capo della sua tribù, nonostante i dubbi sulle sue abilità di guerriero, che maschera con l'ingegno e il senso dell'umorismo. Zuko, invece, è un abile domatore del fuoco e l'acuto e protetto principe ereditario della Nazione del Fuoco. Attualmente in esilio in giro per il mondo, lui sta cercando ossessivamente di catturare l'Avatar, perché crede che sia l'unico modo per reclamare la sua vita e soddisfare le richieste del suo crudele e dispotico padre, il Signore del Fuoco Ozai (Daniel Dae Kim, Hawaii Five-0).