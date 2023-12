Avatar: La leggenda di Aang, le nuove foto della serie tv di Netflix svelano altri 6 personaggi

News Serie TV

L'atteso adattamento live-action della popolare serie animata arriverà sul servizio streaming il 22 febbraio.

Netflix ha diffuso una nuova anteprima fotografica di Avatar: La leggenda di Aang, una delle nuove serie tv più attese d'inizio 2024, adattamento live-action della celebre serie animata omonima ambientata in un mondo immaginario in cui la popolazione è divisa in quattro nazioni corrispondenti ai quattro elementi - acqua, terra, aria e fuoco. Gli scatti mostrano altri sei personaggi della storia, interpretati da Arden Cho (Teen Wolf), Danny Pudi (Community), Sebastian Amoruso (So cosa hai fatto), Casey Camp-Horinket (Reservation Dogs), Maria Zhang e Tamlyn Tomita (Monarch: Legacy of Monsters).

La trama di Avatar: La leggenda di Aan

Disponibile in streaming dal 22 febbraio, Avatar: La leggenda di Aang (qui in alto il primo trailer) racconta di un mondo in cui un tempo la Tribù dell'Acqua, il Regno della Terra, la Nazione del Fuoco e i Nomadi dell'Aria vivevano in armonia, con l'Avatar, padrone di tutti e quattro gli elementi, impegnato a mantenere la pace tra loro. Ma tutto è cambiato quando la Nazione del Fuoco ha attaccato e spazzato via i Nomadi dell'Aria, primo passo dei dominatori del fuoco verso la conquista del mondo. Senza un nuovo Avatar, il mondo ha perso la speranza e ora è sull'orlo di una catastrofe. Ma, come una luce nell'oscurità, la speranza emerge quando Aang (interpretato dall'attore de L'ombra dello scorpione Gordon Cormier), un giovane dei Nomadi dell'Aria, l'ultimo della sua specie, viene a conoscenza della sua vera identità. Lui è il nuovo Avatar sulle cui spalle grava la non facile missione di rappacificare le quattro nazioni. Impavido e amante dell'avventura, Aang sente il peso dell'essere il custode dell'equilibrio e della pace nel mondo ma non si tira indietro di fronte al fardello di affrontare i suoi doveri, senza rinunciare alla sua natura giocosa.

Insieme ai suoi nuovi amici Sokka (Ian Ousley, Tredici) e Katara (Kiawentiio Tarbell, Chiamatemi Anna), fratelli e membri della Tribù dell'Acqua del Sud, Aang si imbarca in una missione fantastica e ricca d'azione per salvare il mondo e combattere il terribile assalto del Signore del Fuoco Ozai (Daniel Dae Kim, Hawaii Five-0). Ma con il principe ereditario Zuko (Dallas Liu) determinato a catturarli, non sarà un compito facile. Avranno bisogno dell'aiuto dei tanti alleati e personaggi eccentrici che incontreranno lungo la strada.

Le nuove foto degli altri personaggi della serie tv

Cho interpreta June, una cacciatrice di taglie dura e tenace, nota per la sua spietata efficienza. Nella serie animata, lei è stata assunta dal principe Zuko per aiutarlo a rintracciare Aang. Nella foto si intravede anche il suo destriero: uno shirshu, una creatura del Regno della Terra del Sud che non può vedere ma possiede un senso dell'olfatto sensibilissimo.

Pudi veste i panni del Meccanico, un eccentrico inventore e ingegnere che sta facendo del suo meglio per crescere suo figlio - l'idealista e ambizioso Teo (Lucian-River Chauhan, Heartland) - in un mondo devastato dalla guerra. Nella serie originale, per preservare la sicurezza della sua comunità, il Meccanico ha collaborato segretamente e controvoglia con la Nazione del Fuoco costruendo armi.

Jet, il personaggio interpretato da Amoruso, è un ribelle che combatte contro la Nazione del Fuoco in ogni modo possibile. Leader dei Combattenti per la Libertà, lui ha perso i suoi genitori da piccolo per colpa dei soldati del fuoco e da allora ha sviluppato un odio profondo verso l'intera nazione. Nella serie animata, Jet porta avanti la sua vendetta servendosi di una spada a uncino.

Camp-Horinket interpreta invece Gran Gran (o Kanna), la nonna paterna di Sokka e Katara, nonché la matriarca della Tribù dell'Acqua del Sud. Una donna formidabile, compassionevole e saggia, lei ha fatto del suo meglio per guidare i suoi nipoti nei momenti difficili.

Infine, Zhang e Tomita interpretano Suki e Yukari. La prima è la leader di un feroce gruppo di combattenti tutto al femminile chiamato Guerriere Kyoshi, originario dell'omonima isola. Oltre a essere la madre di Suki, Yukari è la sindaca ferocemente protettiva del suo piccolo villaggio sulla stessa isola. L'Avatar incontra queste due donne guerriere durante i suoi viaggi e Suki finisce col stringere un forte legame con Sokka.