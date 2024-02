Avatar: La leggenda di Aang, il trailer finale della serie live-action è un festival per gli occhi

News Serie TV

La prima stagione della nuova serie fantasy di Netflix sarà disponibile in streaming dal 22 febbraio.

Mancano pochissime ore al debutto su Netflix dell'attesa serie fantasy Avatar: La leggenda di Aang, adattamento live-action dell'omonimo capolavoro animato dello scorso decennio. Disponibili da giovedì 22 febbraio, i primi otto episodi mostreranno l'inizio dell'avventura del giovane Avatar Aang e i suoi sforzi per imparare a controllare gli elementi al fine di riportare l'equilibrio in un mondo sull'orlo di una catastrofe. Il trailer finale diffuso dal servizio streaming ne mostra una nuova anteprima.





La trama e i personaggi di Avatar: La leggenda di Aang

Acqua. Terra. Fuoco. Aria. Una volta le quattro nazioni vivevano in armonia e l'Avatar, il dominatore di tutti e quattro gli elementi, manteneva la pace tra loro. Ma tutto è cambiato quando la Nazione del Fuoco ha attaccato i Nomadi dell'Aria annientandoli e compiendo così il primo passo verso la conquista del mondo. L'attuale incarnazione dell'Avatar non è ancora emersa e il mondo ha perso la speranza. Ma come un bagliore nell'oscurità, quella speranza si riaccende quando Aang (Gordon Cormier. L'ombra dello scorpione), un giovane Nomade dell'Aria nonché l'ultimo della sua specie, si risveglia per assumere il ruolo che gli spetta come prossimo Avatar.

Insieme ai suoi nuovi amici Sokka (Ian Ousley, Tredici) e Katara (Kiawentiio, Chiamatemi Anna), fratelli e membri della Tribù dell'Acqua del Sud, Aang intraprende una missione fantastica e ricca di azione per salvare il mondo e contrastare il temibile assalto del Signore del Fuoco Ozai (Daniel Dae Kim, Lost). Ma non sarà un compito facile, dal momento che il principe ereditario in esilio Zuko (Dallas Liu) è determinato a catturarli per riabilitare il suo onore. Avranno così bisogno dell'aiuto dei numerosi alleati e dei pittoreschi personaggi che incontreranno lungo il cammino.