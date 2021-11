Avatar: La leggenda di Aang, il cast riunito in foto per l'inizio delle riprese

News Serie TV

Annunciate anche altre tre aggiunte al cast: Paul Sun-Hyung Lee, Lim Kay Siu e Ken Leung.

Netflix ha annunciato l'inizio ieri a Vancouver, in Canada, delle riprese di Avatar: La leggenda di Aang, adattamento live-action dell'amata serie animata omonima del 2005, diventata una hit quando la scorsa primavera di pandemia è tornata disponibile sul servizio streaming. Dopo l'annuncio del cast principale nelle settimane scorse, la piattaforma ha diffuso in questa occasione le prime foto che lo immortalano e annunciato anche qualche altra aggiunta.

La trama di Avatar: La leggenda di Aang

Avatar: La leggenda di Aang racconta di un mondo in cui la popolazione è divisa in quattro nazioni corrispondenti ai quattro elementi (acqua, terra, aria e fuoco). Gordon Cormier (L'ombra dello scorpione) interpreta il protagonista, Aang, un giovane sul quale grava la non facile missione di rappacificare queste nazioni grazie alla sua abilità di destreggiare tutti e quattro gli elementi. Un dodicenne impavido e amante dell'avventura, Aang sente il peso dell'essere il custode dell'equilibrio e della pace nel mondo ma non si tira indietro di fronte al fardello di affrontare i suoi doveri, sebbene senza rinunciare alla sua natura avventurosa e giocosa.

Lo scatto ritrae Cormier insieme con gli altri giovani protagonisti Kiawentiio Tarbell (Chiamatemi Anna), Ian Ousley (Tredici) e Dallas Liu (PEN15), interpreti di Katara, Sokka e Zuko rispettivamente, e il team di produttori e registi, incluso l'ideatore e showrunner Albert Kim. "Siamo entusiasti di cominciare la produzione di questo progetto incredibile e particolarmente felici di lavorare con la pionieristica tecnologia di PXO per creare il meraviglioso mondo di Avatar: La leggenda di Aang usando le tecniche più avanzate a disposizione dei filmmaker di tutto il mondo", ha dichiarato quest'ultimo in un comunicato.

Le nuove aggiunte al cast

Da pochi giorni sappiamo dell'ingresso nel cast di Daniel Dae Kim (Hawaii Five-0) per il ruolo del Signore del Fuoco Ozai, il padre di Zuko. A lui si sono aggiunti Paul Sun-Hyung Lee (The Mandalorian), Lim Kay Siu (Anna and the King) e Ken Leung (Lost). Interpreteranno rispettivamente il saggio Zio Iroh, uno dei personaggi più amati dai fan di Avatar, un generale in pensione della Nazione del Fuoco stancatosi della sanguinosa missione di conquista del suo impero e ora un mentore per il nipote dalla testa calda Zuko; Gyatso, un monaco nomade dall'aria gentile e premurosa che fa da mentore e figura paterna al giovane Aang; e il Comandante Zhao, un intrigante e ambizioso ufficiale della Nazione del Fuoco desideroso di sfruttare un incontro inaspettato con un disperato Principe Zuko per portare avanti i propri scopi.