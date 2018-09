Avatar: La leggenda di Aang diventa una serie live-action per Netflix

Netflix ha annunciato l'ordine di un adattamento live-action di Avatar: La leggenda di Aang, appezzata serie animata del canale per ragazzi Nickelodeon. Il drama di fantascienza, la cui produzione comincerà nel 2019, sarà scritto e prodotto a livello esecutivo dagli ideatori della serie originale, Michael DiMartino e Bryan Konietzko.

In onda per tre stagioni fino al 2008 e insignita di numerosi riconoscimenti, incluso l'Emmy e diversi Annie Awards, Avatar: La leggenda di Aang è ambientata in un mondo in cui la popolazione è divisa in quattro nazioni corrispondenti ai quattro elementi (acqua, terra, aria e fuoco) e segue le vicende di Aang, un giovane sul quale grava la non facile missione di rappacificare le nazioni grazie alla sua abilità di destreggiare tutti e quattro gli elementi.

"Siamo entusiasti dell'opportunità di dirigere questo adattamento live-action di Avatar: La leggenda di Aang", hanno commentato DiMartino e Konietzko in un comunicato. "Non vediamo l'ora di rendere reale il mondo di Aang così come lo abbiamo sempre immaginato. Questa è un'occasione irripetibile per riunire l'incredibile lavoro di tutti sulla serie animata originale e approfondire ulteriormente i personaggi, la storia e questo mondo. Netflix si è mostrata totalmente aperta nei nostri confronti, dandoci la possibilità di raccontare la nostra visione della storia, e siamo incredibilmente felici di lavorare con loro".