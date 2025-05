Avatar: La leggenda di Aang, al via le riprese della terza stagione con nuove aggiunte al cast

News Serie TV

Terminate le riprese della seconda stagione, sono subito iniziate le riprese della terza per la serie Netflix Avatar: La leggenda di Aang: l'annuncio degli attori in un video.

Dopo la conclusione delle riprese della seconda stagione, il cast di Avatar: La leggenda di Aang è tornato subito al lavoro: Netflix ha annunciato l'inizio delle riprese della terza stagione della serie live-action basata sull'omonima serie animata di successo. In un video, gli attori protagonisti - tra cui Gordon Cormier (Aang), Ian Ousley (Sokka), Kiawentiio (Katara), Miya Cech (Toph), Dallas Liu (Zuko), Elizabeth Yu (Azula), Paul Sun-Hyung Lee (Zio Iroh) e Daniel Dae Kim (Signore del Fuoco Ozai) – si sono rivolti ai fan, entusiasti di tornare nei panni dei loro personaggi per concludere la storia. Ma non è tutto: Netflix ha annunciato anche nuove aggiunte al cast. La serie tornerà con i nuovi episodi prossimamente (una data d'uscita non è stata ancora annunciata).

Avatar: La leggenda di Aang: Le anticipazioni sulla trama delle prossime stagioni

Anche se i dettagli della trama della terza stagione sono ancora tenuti sotto chiave, i produttori Christine Boylan e Jabbar Raisani hanno parlato con Tudum lasciando intendere che i nuovi episodi approfondiranno le relazioni tra i personaggi e li metteranno di fronte a sfide sempre più complesse. Dopo una seconda stagione ambientata principalmente nel Regno della Terra, in cui vedremo Aang apprendere nuove tecniche di dominio e il gruppo affrontare nuove minacce, la terza stagione si avvicinerà sempre più allo scontro finale contro la Nazione del Fuoco. L’arrivo della Cometa di Sozin, evento celeste in grado di aumentare enormemente i poteri dei dominatori del fuoco, incombe come una minaccia sempre più concreta.

Le nuove aggiunte al cast e i ritorni

Nella terza stagione vedremo nuovi volti: Jon Jon Briones (Ratched), che sarà Piandao, il maestro spadaccino che giocherà un ruolo importante nello sviluppo di Sokka, e Tantoo Cardinal, veterana del cinema con ruoli in film come Balla coi lupi e Killers of the Flower Moon, che darà vita al personaggio di Hama, una potente dominatrice dell’acqua dal passato oscuro e complesso.

Welcome the new faces joining the cast of Avatar: The Last Airbender in Seasons 2 and 3. pic.twitter.com/7n8ubCoOqi — Avatar: The Last Airbender (@AvatarNetflix) May 20, 2025

Altri nuovi personaggi saranno introdotti nella seconda stagione e torneranno anche nella terza. Tra questi, Terry Chen nei panni di Jeong Jeong, ex ufficiale della Nazione del Fuoco diventato maestro del dominio del fuoco, e Dolly De Leon, che interpreta le gemelle Lo e Li, consiglieri enigmatici del Signore del Fuoco. Lily Gao, nel ruolo di Ursa, madre di Zuko e Azula, mentre Madison Hu dà volto a Fei, e Dichen Lachman interpreta l’Avatar Yangchen, figura spirituale di riferimento nel passato del mondo.

A questi nuovi volti si affiancano gli interpreti ormai familiari al pubblico: Gordon Cormier nei panni del protagonista Aang, affiancato da Kiawentiio (Katara), Ian Ousley (Sokka), Miya Cech (Toph), Dallas Liu (Zuko), Elizabeth Yu (Azula), Paul Sun-Hyung Lee (Zio Iroh), Daniel Dae Kim (Ozai), Momona Tamada (Ty Lee) e Thalia Tran (Mai).

Un viaggio verso la fine: Le dichiarazioni

Confermate insieme nel marzo 2024, la seconda e la terza stagione rappresentano i capitoli conclusivi dell'arco narrativo di Avatar: La leggenda di Aang. Dopo il successo della prima stagione, che ha introdotto Aang e i suoi amici nel loro viaggio per ristabilire l'equilibrio nel mondo, Netflix vuole adattare in modo completo l'intera trilogia originale. "Vogliamo continuare a esplorare versioni in carne e ossa delle scene più iconiche dell’animazione, ma anche approfondire aspetti e storie che nella serie originale erano appena accennati. In particolare, non vediamo l’ora di rivedere tutti i nostri protagonisti insieme", hanno spiegato i produttori Christine Boylan e Jabbar Raisani a Tudum.

Boylan ha anche aggiunto che la serie crescerà con i personaggi, proprio come è avvenuto nell’originale animato. "Così come l’animazione si è fatta più matura con il tempo, anche il live-action accompagnerà la crescita emotiva e morale dei suoi personaggi", ha anticipato.