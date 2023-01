Attrazione fatale: Joshua Jackson e Lizzy Caplan nelle prime foto della serie basata sul film cult

News Serie TV

Il remake seriale del thriller psicosessuale uscito nel 1987 in Italia arriverà prossimamente in streaming su Paramount+.

La tensione tra Joshua Jackson e Lizzy Caplan è palpabile già nelle prime foto di Fatal Attraction, la serie remake del film cult Attrazione fatale che nel 1987 stregò tutti diventando caposaldo di un genere cinematografico. La serie, che riproporrà in chiave moderna la storia che aveva come protagonisti sul grande schermo Michael Douglas e Glenn Close, debutterà in streaming su Paramount+ dal 30 aprile negli Stati Uniti, mentre in Italia arriverà prossimamente sullo stesso servizio di video in streaming. Ecco qui sotto qualche foto svelata in occasione del TCA press tour invernale dei giornalisti statunitensi.

Attrazione Fatale: Il cast del remake seriale

L'adattamento dell'iconico thriller psicosessuale del 1987 vede coinvolti Joshua Jackson (The Affair) nei panni dell'uomo sposato Dan Gallagher che ha un'avventura di una notte con l'avvocatessa - poi amante respinta - Alex Forrest interpretata da Lizzy Caplan (Masters of Sex), i ruoli che nel film originale erano di Douglas e Close. Amanda Peet (Brockmire) interpreta la moglie di Dan, Beth Gallagher, con Alyssa Jirrels (As We See It, nella foto in basso) nei panni della loro figlia Ellen. Completano il cast principale Toby Huss (Dickinson), Reno Wilson (Good Girls) e Brian Goodman (Rizzoli & Isles).

La trama

L'adattamento esplora l'attrazione fatale e i temi senza tempo del matrimonio e dell'infedeltà, parlando di come la cultura moderna ha a che fare con donne forti, disturbi della personalità, vergogna delle vittime e controllo coercitivo. Alexandra Cunningham (già sceneggiatrice di serie come Dirty John e Bates Motel) è autrice, produttrice esecutiva e showrunner della serie.