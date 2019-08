Arrow: Un'altra pesante assenza e un ritorno nell'ultima stagione

News Serie TV

Rila Fukushima riprenderà il ruolo di Katana in uno degli ultimi 10 episodi.

Quella di Emily Bett Rickards e della sua Felicity Smoak non saranno le uniche assenze pesanti nell'ottava e ultima stagione della serie supereroistica Arrow. La showrunner Beth Schwartz ha rivelato infatti al sito Green Arrow TV che i 10 episodi conclusivi non coinvolgeranno neppure Colton Haynes, tornato a interpretare regolarmente il ruolo di Roy Harper/Arsenal nel ciclo precedente.

Mentre Haynes sicuramente non tornerà come regolare, Schwartz ha detto che "speriamo di riaverlo" come guest star. Dal canto suo, l'attore ha spiegato su Twitter che questo nuovo passo indietro di Roy non dipende da lui e ha ricordato che il personaggio "non è mai andato via per lunghi periodi".

In attesa di sapere se Roy raggiungerà Star City un'ultima volta, lo stesso sito ha confermato che Rila Fukushima riprenderà il ruolo Tatsu Yamashiro/Katana in un episodio dell'ultima stagione, il secondo, intitolato Welcome to Hong Kong. Vista l'ultima volta nel 2016, nella quarta stagione, la micidiale spadaccina apparirà in quello che la star Stephen Amell ha descritto in un'intervista con Entertainment Weekly come "un'ode alla stagione 3".