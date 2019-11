Arrow: Emily Bett Rickards tornerà nel finale, grazie al cielo

News Serie TV

La serie tv si concluderà all'inizio del prossimo anno dopo otto stagioni.

I fan possono tirare un sospiro di sollievo: Arrow non dirà addio senza Emily Bett Rickards. Stephen Amell, protagonista della longeva serie supereroistica prossima alla conclusione, ha annunciato su Twitter che l'ex collega riprenderà il ruolo di Felicity Smoak nell'ultimo episodio, in onda su The CW all'inizio del prossimo anno.

A marzo, l'annuncio dell'uscita di scena della Rickards aveva lasciato interdetti i fan. "Felicity e io siamo molto legate, ma dopo sette stagioni vi saluteremo", aveva detto l'attrice. "La terrò sempre nel mio cuore e spero possiate farlo anche voi, perché non sarebbe esistita se non fosse stato per tutti voi". L'amato personaggio aveva fatto la sua ultima apparizione nel finale della stagione 7, e in quelle circostanze Rickards non era sembrata particolarmente ottimista circa la possibilità di un suo ritorno. "Sento che Felicity abbia fatto il suo tempo", aveva detto. "Sapevamo da un po' che sarebbe successo - da oltre un anno. Quindi, l'intera faccenda è esattamente ciò che volevamo accadesse". A maggio, in occasione degli Upfront, il presidente di The CW Mark Pedowitz aveva aggiunto: "Se [la showrunner] Beth Schwartz riuscisse a trovare un modo per riportarla indietro che abbia un senso ed Emily fosse disponibile, ci piacerebbe averla, altrimenti sono contento di come abbia detto addio al personaggio".

L'ultima volta, il Monitor (LaMonica Garrett) si era presentato a Felicity e Oliver, informando quest'ultimo che il multiverso aveva bisogno del suo sacrificio estremo per prevenire l'inevitabile e salvare innumerevoli vite. Nel futuro, dopo essere stata sulla tomba di Oliver con i figli Mia e William, Felicity aveva incontrato nuovamente il Monitor, per essere portata da qualche parte. "Dove ti porto, non c'è ritorno", le aveva detto l'essere cosmico. "Aspettavo da molto tempo di vederlo. Sono pronta", aveva risposto lei.