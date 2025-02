Ape Maia, 50 anni festeggiati in un alveare a Milano, la serie in CGI è sempre su Rai Play

News Serie TV

Nel 1975 debuttava l'anime Ape Maia, dando inizio a una leggenda per bambini e bambine, oggi aggiornata alla tecnica CGI, mantenendo l'allegria del personaggio e dei suoi amici. L'oasi apistica di BEE.it, in collaborazione con DeAPlaneta Entertainment, festeggia nel modo più bello, con un vero alveare didattico personalizzato!

Nell'aprile del 1975 in Giappone veniva trasmesso il primo episodio dell'anime Ape Maia degli studii Zuiyo e Nippon Animation: 50 anni fa nasceva un mito per il pubblico di bambini e bambine, con un certo scarto qui in Italia, perché il cartoon sbarcò da noi sulla Rete 2 solo nel 1980. Da allora il personaggio è sopravvissuto ai decenni e ai cambiamenti delle generazioni, transitando dall'animazione a mano libera 2D alla contemporanea CGI, con una serie la cui prima stagione (78 episodi) rimane disponibile in streaming su Rai Play. Dal 2014 lo stesso design ha fatto capolino al cinema, con un trittico di lungometraggi. Per i 50 anni di Maya, DeAPlaneta Entertainment e BEE It hanno preparato una simpatica iniziativa.

Un alveare per festeggiare i 50 anni dell'Ape Maia