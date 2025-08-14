Antony Starr saluta Patriota per la fine delle riprese di The Boys: "Abbiamo creato un mostro" e "Mi mancherà"

News Serie TV

Per le star di The Boys inizia il difficile momento degli addii. In un messaggio su Instagram, Antony Starr saluta il suo Patriota e un'esperienza che è stata "il momento clou della mia carriera".

Anche il cuore duro di Patriota, alla fine, si è sciolto. In un lungo messaggio su Instagram, Antony Starr ha salutato con commozione lo spietato personaggio di cui dal 2019 indossa il costume nella popolare serie satirica di Prime Video The Boys, la cui quinta stagione sarà l'ultima. Mentre la produzione si avvicina alla fine delle riprese, l'attore si è preso un momento per definire quest'esperienza "il momento clou della mia carriera", ammettendo che gli ci è voluto un po' per elaborare il fatto che tutto stesse per finire.

La fine di The Boys: Il saluto di Antony Starr a Patriota

"È difficile (per me) esprimere a parole quanto sia stato incredibile questo percorso. Quanta vita e crescita ci siano state. Quanto sia straordinario il team. È stato davvero il momento clou della mia carriera", ha scritto Starr nella didascalia che accompagna una ricca carrellata di sue foto nel dietro le quinte della serie. "Quando abbiamo iniziato, non avevo idea di cosa sarebbe successo. Questo colosso ha lasciato la stazione e non si è più fermato. Tranne per quel momento del Covid. Oh, e gli scioperi. C'è stato anche quello. Ma, a parte queste due volte, non si è mai fermato, lasciando il segno nel panorama televisivo con coraggio. Non esiste niente di simile. È unico nel suo genere".

L'attore ha aggiunto che, "alla fine delle riprese, tutto quello che c'è da dire è: grazie. La straordinaria troupe canadese. L'eccezionale squadra di produzione. Il cast incredibilmente talentoso. Le persone di Amazon e Sony che hanno colto l'occasione per questa cosa folle (e hanno fatto la scelta azzeccata di scegliermi XD) e tutti gli altri che hanno contribuito in qualche modo, grande o piccolo, a questo show meraviglioso, complesso, distorto e delizioso. Amo questa serie. E amo questo personaggio. Davvero. Mi mancherà tantissimo andare al lavoro, sapendo cosa volevamo raggiungere ma senza mai sapere dove saremmo arrivati a fine giornata... solo che ci saremmo divertiti e che sarebbe stato estremamente gratificante dal punto di vista creativo. Questo personaggio complesso mi ha dato lo spazio e la possibilità di scoprire e superare i limiti in un modo che non mi sarei mai aspettato e sarò sempre grato per questa esperienza".

Continuando i ringraziamenti, Starr ne ha fatti un paio speciali: "Naturalmente, sono colmo di gratitudine per colui che mi ha affiancato nella genesi di questo prezioso personaggio contorto: Eric Kripke. Abbiamo creato un mostro. Mi mancherà lui e mi mancherai tu. Ma questo capitolo creativo è finito, e mi mancherà, amico. Infine, un enorme grazie ai fan. Siete la linfa vitale. Senza di voi, non avremmo potuto fare tutto questo. E i nostri fan non sono secondi a nessuno. Vi voglio bene... e il più profondo rispetto per il vostro gusto. Gente, abbiamo cucinato l'ultima portata. Non vedo l'ora di mostrarvi cosa abbiamo preparato. Aspettando quel giorno, Patriota, mi congedo. Baci e abbracci".