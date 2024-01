Antonia: Data d'uscita e poster della serie di Prime Video con Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea

News Serie TV

Nel cast del dramedy, lungo 6 episodi, ci sono anche Barbara Chichierelli, Emanuele Linfatti, Leonardo Lidi e Chiara Caselli.

Prime Video ha fissato la data d'uscita e diffuso il poster ufficiale di Antonia, una delle serie originali italiane che più ci aveva incuriosito durante l'ultimo evento di presentazione delle novità in arrivo sulla piattaforma. Il dramedy con Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea - da alcuni già definito 'la Fleabag italiana' - debutterà il prossimo 4 marzo.

La trama di Antonia

Antonia in sei episodi racconta la storia di una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa. Dopo aver lasciato la sua famiglia poco più che adolescente, Antonia ha trovato una sorta di equilibrio a Roma, una giungla urbana ed emotiva perfetta per integrarsi senza dover fornire troppe spiegazioni. Ma al suo 33esimo compleanno, il suo piano di difesa fallisce: litiga con tutti, viene licenziata e finisce in ospedale, dove scopre di avere l'endometriosi, malattia cronica che, senza che Antonia se ne rendesse conto, ha influenzato tutta la sua vita. Attraverso uno strano percorso di psicoterapia, la scoperta della malattia diventerà però un'occasione per conoscersi e smettere di scappare, iniziando ad affrontare i nodi della sua vita.

Il cast

La serie è una produzione Fidelio e Groenlandia (una società del Gruppo Banijay) in collaborazione con Prime Video e in collaborazione con Rai Fiction. È ideata da Chiara Martegiani, diretta da Chiara Malta e scritta da Elisa Casseri, Carlotta Corradi e Chiara Martegiani con la supervisione creativa di Valerio Mastandrea. Affiancano Martegiani e Mastandrea nel cast Barbara Chichiarelli (Suburra: La serie), Emanuele Linfatti (Margini), Leonardo Lidi (Everybody Loves Diamonds) e Chiara Caselli (Wanted).