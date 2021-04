Anna, la serie tv di Niccolò Ammaniti: la nostra intervista alla protagonista Giulia Dragotto e a Elena Lietti

News Serie TV

Il 23 debutta su Sky la serie di Niccolò Ammaniti Anna, ispirata al suo libro del 2015 e che racconta una Sicilia in cui un virus ha sterminato la popolazione adulta. Abbiamo incontrato la giovane protagonista Giulia Dragotto insieme all'attrice che fa sua madre: Elena Lietti.

Sarà disponibile da venerdì 23 aprile su Sky e Now la serie Anna, tratta da un romanzo di Niccolò Ammaniti e creata e diretta dallo stesso scrittore, al suo secondo progetto seriale televisivo dopo Il Miracolo.

Anna è una favola dark ambientata in una Sicilia post-apocalittica in cui gli adulti sono morti a causa di un virus chiamato La Rossa. I bambini sono immuni e si arrangiano come possono, procurandosi da mangiare e aspettando con rassegnazione il giorno nel quale il loro corpo cambierà e si ammaleranno. Protagonista della storia è una ragazzina di nome Anna che deve prendersi cura del fratello Astor e a cui la mamma ha lasciato il quaderno delle cose importanti, in cui sono annotate tutte le regole per sopravvivere.

Il progetto di Anna è stato avviato quando il Coronavirus era ancora una minaccia lontana, e vederlo adesso fa una certa impressione. La sfida, per Ammaniti, la troupe e i produttori è stata costruire un mondo solo per i più piccoli. La loro presenza rende la serie struggente e poetica, e uno dei più mirabili esempi di recente serialità televisiva italiana. Accompagnata da una splendida colonna sonora, in cui troviamo Il synth-pop degli Alphaville, il rock psichedelico dei Mercury Rev, e anche canzoni di Loredana Bertè, Mia Martini e Ornella Vanoni, Anna rivendica la centralità di una natura "aspra, selvaggia e forte", come avrebbe detto Giacomo Leopardi, ma anche ancestrale. Il regista e il suoi collaboratori hanno fatto un grande lavoro di preproduzione, cercando le location più adatte e soprattutto gli interpreti perfetti. La protagonista, Giulia Dragotto, è un'esordiente e noi l'abbiamo intervistata insieme a Elena Lietti, che fa la parte di sua madre Maria Grazia.

La serie Sky Original Anna è prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, in coproduzione con ARTE France, The New Life Company e Kwaï. Fremantle è il distributore internazionale. Il romanzo di Niccolò Ammaniti è stato pubblicato nel 2015 e testimonia ancora una volta della grande capacità dello scrittore di raccontare i bambini, i preadolescenti e gli adolescenti.