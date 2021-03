Anna di Niccolò Ammaniti: Data e trailer ufficiale della nuova serie Sky Original

News Serie TV

Basata sul romanzo omonimo di Ammaniti, arriverà in tv e in streaming su NOW ad aprile.

Sky ha annunciato la data di debutto e diffuso il trailer ufficiale di Anna, nuova produzione originale basata sul romanzo omonimo di Niccolò Ammaniti, anche l'ideatore e il regista della serie. Su Sky e in streaming su NOW dal 23 aprile, con tutti i sei episodi subito disponibili (prima volta per una serie Sky Original), Anna ci porta in una Sicilia abbandonata, riconsegnata alla natura e senza più adulti dove una ragazzina parte alla ricerca del fratellino scomparso.





La trama di Anna, la nuova serie tv di Sky

Anna è il distopico racconto di un mondo distrutto e dell'incredibile viaggio che la giovanissima protagonista deve affrontare. L'esordiente Giulia Dragotto interpreta questa ragazzina tenace e coraggiosa che si mette sulle tracce di Astor (Alessandro Pecorella), il fratello rapito all'indomani di una pandemia causata da un virus particolarmente letale per gli adulti ma non per i bambini. Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, grandi spazi deserti di un'isola riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna si affida a "Il libro delle cose importanti", il quaderno con le istruzioni per farcela lasciatole dalla madre (Elena Lietti), rendendosi conto giorno dopo giorno che le regole del passato non valgono più nella sua - e non solo sua - ricerca di risposte e di una salvezza.

Nella serie, che Ammaniti ha scritto con Francesca Manieri, la quale lo aveva già affiancato su Sky ne Il miracolo, recitano anche gli esordienti Clara Tramontano e Giovanni Mavilla con i ruoli di di Angelica e Pietro, due personaggi che Anna incontra nel suo cammino, oltre a Roberta Mattei (Veloce come il vento).