Anime Awards: Jujutsu Kaisen è l'anime dell'anno

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen si è aggiudicata il premio di Anime dell'Anno agli ultimi Crunchyroll Anime Awards: premiati anche Demon Slayer e One Piece.

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è risultata l'Anime dell'Anno ai Crunchyroll Anime Awards 2024 appena svolti, vincendo il premio anche come migliore serie d'azione, solo per citare due dei più importanti riconoscimenti raccolti dal lavoro dello studio MAPPA. La premiazione, che ha visto presentatori e performe noti nell'ambiente, sarà presto disponibile nella sua interezza in streaming sul canale YouTube ufficiale di Crunchyroll, nonché su Twitch.

Jujutsu Kaisen vince i Crunchyroll Anime Awards 2024

Tratta dal manga di Gege Akutami, la serie anime Jujutsu Kaisen, per la precisione la sua seconda stagione, ha sbancato agli ultimi Crunchyroll Anime Awards, vincendo i premi per anime dell'anno, serie d'azione, character design, fotografia, regista, ending, opening, personaggio secondario, oltre a premi specifici andati ai doppiaggi stranieri: non a quello italiano però, perché è stato il Mosé Singh voce di Denji in Chainsaw Man a vincere il premio di miglior doppiatore italiano. A proposito di Chainsaw Man, anche l'altro lavoro dello studio MAPPA è uscito bene dalle premiazioni, perché l'anime si è aggiudicato il riconoscimento per la migliore nuova serie. Demon Slayer continua tenere banco, perché il film Demon Slayer - Il villaggio dei Forgiatori di Katana (mix tra il finale della seconda e l'inizio della terza stagione) ha vinto nelle categorie animazioni, direzione artistica e serie fantasy. ONE PIECE rimane la migliore serie in (lunghissima!) prosecuzione, col migliore protagonista (Monkey D. Luffy). In zona puramente cinematografica, il miglior lungometraggio è risultato Suzume di Makoto Shinkai.

Ricordiamo che la piattaforma internazionale Crunchyroll, disponibile anche in Italia, presenta un'offerta specializzata per gli appassioanti di anime e manga, tra visione gratuita con pubblicità e contenuti ulteriori disponibili con abbonamento premium. Sponsorizza anche eventi, uscite cinematografiche, videogiochi, manga e merchandising.

Anime dell’Anno - JUJUTSU KAISEN Stagione 2

Miglior Serie d’Azione - JUJUTSU KAISEN Stagione 2

Migliori Animazioni - Demon Slayer - Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

Miglior Canzone in un Anime - Idol di YOASOBI per【OSHI NO KO】

Migliore Direzione Artistica - Demon Slayer - Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

Miglior Character Design - Sayaka Koiso, Tadashi Hiramatsu per JUJUTSU KAISEN Stagione 2

Migliore Fotografia - JUJUTSU KAISEN Stagione 2

Migliore Commedia - SPY x FAMILY Stagione 1 Cour 2

Migliore Serie in Prosecuzione - ONE PIECE

Miglior Regista - Shota Goshozono per JUJUTSU KAISEN Stagione 2

Migliore Serie Drammatica - Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

Migliore Ending - Akari di Soshi Sakiyama da JUJUTSU KAISEN Stagione 2

Migliore Serie Fantasy - Demon Slayer - Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

Miglior Film - Suzume

Migliore Protagonista - Monkey D. Luffy da ONE PIECE

Migliore Nuova Serie - Chainsaw Man

Migliore Opening - Where Our Blue Is di Tatsuya Kitani da JUJUTSU KAISEN Stagione 2

Migliore Anime Originale - Buddy Daddies

Migliore Serie Romantica - Horimiya: The Missing Pieces

Migliore Colonna Sonora - Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

Migliore Slice of Life - BOCCHI THE ROCK!

Miglior Personaggio Secondario - Satoru Gojo da JUJUTSU KAISEN Stagione 2

Miglior Doppiatore (Arabo) - Taleb Alrefai, Senku Ishigami, Dr. STONE

Miglior Doppiatore (Spagnolo) - Joel Gómez Jimenez, Denji, Chainsaw Man

Miglior Doppiatore (Inglese) - Ryan Colt Levy, Denji, Chainsaw Man

Miglior Doppiatore (Francese) - Martial Le Minoux, Suguru Geto, JUJUTSU KAISEN Stagione 2

Miglior Doppiatore (Tedesco) - Franziska Trunte, Power, Chainsaw Man

Miglior Doppiatore (Italiano) - Mosè Singh, Denji, Chainsaw Man

Miglior Doppiatore (Giapponese) - Yuichi Nakamura, Satoru Gojo, JUJUTSU KAISEN Stagione 2

Miglior Doppiatore (Portoghese Brasiliano) - Léo Rabelo, Satoru Gojo, JUJUTSU KAISEN Stagione 2

Miglior Doppiatore (Spagnolo - Sudamerica) - Emilio Treviño, Denji, Chainsaw Man

Personaggio "Da proteggere ad ogni costo" - - Anya Forger - SPY x FAMILY Stagione 1 Cour 2