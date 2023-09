Angus Cloud, rivelata la causa della morte dell'attore di Euphoria

News Serie TV

L'attore è scomparso lo scorso 31 luglio a soli 25 anni: il referto dell'autopsia è stato reso noto solo ora.

Angus Cloud è morto a causa di un'overdose accidentale di un mix di sostanze e farmaci. Lo ha confermato a Variety l'ufficio del coroner della contea di Alameda, dove è stata effettuata l'autopsia sul corpo dell'attore di Euphoria. Precisamente, come si legge nel referto, il decesso è stato causato da un' "intossicazione acuta dovuta agli effetti combinati di metanfetamine, cocaina, fentanil e benzodiazepine".

La scomparsa di Angus Cloud

La notizia della tragica scomparsa di Angus Cloud è piombata come un macigno sui fan di Euphoria e su tutti coloro che gli volevano bene lo scorso 31 luglio. Gli agenti di polizia di Oakland avevano risposto a una chiamata d'emergenza ma, quando erano arrivati sul posto, avevano trovato già senza vita l'attore 25enne che, solo una settimana prima, aveva affrontato la morte di suo padre. "L'unico conforto che abbiamo è sapere che Angus ora si è riunito con suo padre, che era il suo migliore amico. Angus ha parlato apertamente della sua battaglia con la salute mentale e speriamo che la sua scomparsa possa ricordare agli altri che non sono soli e non dovrebbero combattere da soli in silenzio", aveva fatto sapere la famiglia di Cloud in un comunicato.

La madre di Cloud, Lisa Cloud, già pochi giorni dopo la tragedia si era affrettata a rispondere alle speculazioni della stampa precisando che la morte di suo figlio non era stata in alcun modo intenzionale. Non si è trattato, dunque, di suicidio. "Quando ci siamo dati l'abbraccio della buonanotte, ci siamo detti quanto ci amavamo e lui ha detto che mi avrebbe visto la mattina dopo. Non so se e cosa possa aver messo nel suo corpo dopo. So solo che ha appoggiato la testa sulla scrivania dove stava lavorando a un progetto artistico, si è addormentato e non si è più svegliato. Potremmo venire a sapere che è andato accidentalmente e tragicamente in overdose, ma è assolutamente chiaro che non intendeva andarsene da questo mondo", le parol di Lisa Cloud affidate a un post su Facebook.

Euphoria senza Fezco

Angus Cloud è diventato famoso soprattutto grazie alla sua interpretazione, in Euphoria, di Fezco O'Neill, alias Fez, uno spacciatore disinvolto che prende in simpatia il personaggio tossicodipendente di Zendaya, Rue. La serie, come sappiamo, è stata rinnovata per una terza stagione che, probabilmente, avrebbe coinvolto ancora l'attore. Tuttavia la produzione non è ancora iniziata e la data di uscita dei nuovi episodi è stata posticipata al 2025, se non oltre, a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli impegni dello showrunner Sam Levinson su The Idol (ora cancellata) e di Zendaya in altre produzioni. C'è ancora tempo, insomma, per adattare le sceneggiature in modo da rendere omaggio ad Angus Cloud e a Fez.