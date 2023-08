Angus Cloud, il ricordo di Zendaya e delle altre star di Euphoria

News Serie TV

Gli attori di Euphoria hanno affidato ai social commoventi pensieri per rendere omaggio al collega Angus Cloud, scomparso a soli 25 anni.

La notizia della prematura scomparsa dell'attore di Euphoria Angus Cloud ha lasciato sgomenti i fan e le star di Hollywood, ma soprattutto gli attori e amici che con lui avevano lavorato fianco a fianco nella serie HBO. Nelle ultime ore sui social sono apparsi diversi post dei colleghi dell'attore, morto per cause ancora non precisate a soli 25 anni. Tutti lo ricordano come una persona gentile e solare e con un sorriso contagioso. Ecco le parole toccanti condivise da Zendaya, Sydney Sweeney e dagli altri protagonisti di Euphoria.

Zendaya ricorda Angus Cloud: "Non ci sono parole per descrivere la sua infinita bellezza"

In Euphoria Cloud interpretava Fezco O'Neill, detto Fez, uno spacciatore che prende in simpatia Rue, il personaggio tossicodipendente interpretato da Zendaya. I due attori hanno condiviso spesso lo schermo ma si conoscevano anche prima della serie di Sam Levinson; erano infatti compagni di classe alla Oakland School for the Arts, prima che Cloud venisse notato da un direttore del casting di Euphoria mentre lavorava in una tavola calda di Brooklyn. Zendaya nel pomeriggio di ieri ha rotto il silenzio dedicando all'amico questo post:

"Non ci sono parole per descrivere l'infinita bellezza che è Angus (Conor). Mi sento così grata di aver avuto la possibilità di conoscerlo in questa vita, di chiamarlo fratello, di vedere i suoi occhi caldi e gentili e il suo sorriso luminoso, o di sentire la sua risata contagiosa (ora sto sorridendo solo pensandoci). So che le persone usano spesso questa espressione quando parlano di coloro che amano: 'Potrebbero illuminare qualsiasi stanza in cui entrano'. Ma lasciate che ve lo dica: lui era il migliore in questo. Mi piacerebbe ricordarlo così. Per tutta la luce sconfinata, l'amore e la gioia che è sempre riuscito a darci. Benedirò ogni momento. Il mio cuore è con sua madre e la sua famiglia in questo momento. E per favore siate gentile e pazienti poiché il dolore è diverso per tutti".

Il ricordo di Sydney Sweeney, del "fratello" Javon Walton e degli altri

Sydney Sweeney, che in Euphoria interpreta Cassie, ha pubblicato alcune foto che la ritraggono sorridente insieme ad Angus Cloud e ha scritto:

"Angus eri una persona trasparente, con il cuore gentile, e hai riempito ogni stanza di risate. Questa è la cosa più difficile che abbia mai dovuto postare e faccio fatica a trovare tutte le parole. Ci mancherai più di quanto pensi, ma sono così felice di averti conosciuto in questa vita, e sono sicura che tutti quelli che ti hanno incontrato si sentano allo stesso modo. Questo dolore è reale e vorrei che potessimo avere un altro abbraccio. Tutto il mio amore è con te".

Anche Javon Walton e Storm Reid - che interpretano rispettivamente il fratello di Fez Ashtray e la sorella di Rue Gia in Euphoria - hanno condiviso il loro ricordo di Cloud. Walton ha pubblicato una foto che lo ritrae con lui e ha scritto: "Famiglia per sempre"; Reid ha condiviso una clip tratta da Euphoria e ha scritto: "Le lacrime non si fermeranno". Alexa Demie, che interpreta Maddy, ha pubblicato un'emoji con il cuore spezzato nella sua storia. Colman Domingo, che interpreta Ali, ha scritto in una storia: "Cloud non sarebbe potuto essere più vero, originale e dolce. Adoro questo ragazzo. Sorridi sempre. Spero che questa anima sensibile abbia trovato la pace. Abbiate cura dei vostri cari". Infine Eric Dane, che nella serie interpreta il padre di Nate Cal Jacobs, ha ricordato Cloud scrivendo: "Era unico. Sono davvero triste".