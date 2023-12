Andrew Scott è Tom Ripley nelle prime foto della miniserie Netflix

News Serie TV

Il drama si basa sui romanzi di Patricia Highsmith incentrati sul noto truffatore, compreso il famoso Il talento di mister Ripley già adattato per il grande schermo nel 1999.

Dopo aver stregato il pubblico nel ruolo del Professor Moriarty in Sherlock e in quello del "prete sexy" in Fleabag, Andrew Scott è pronto a sorprenderci con Ripley, la miniserie co-prodotta da Netflix e Showtime e basata sui fortunati romanzi di Patricia Highsmith, gli stessi che nel 1999 avevano ispirato il film Il talento di Mr. Ripley con Matt Damon. In attesa di conoscere la data d'uscita (prossimamente nel 2024), Netflix ha diffuso le prime splendide foto in bianco e nero che ritraggono il protagonista.

Ripley: La trama e il cast della miniserie

Secondo la sinossi della serie, Tom Ripley è un truffatore che vive nella New York dei primi anni '60 quando incontra un uomo ricco che lo assume per recarsi in Italia e convincere suo figlio a tornare a casa. Ma quando entra nel loro mondo fatto di opulenza cambia tutto. E così inizia la nuova vita di Tom, colorata dall'inganno, dalla frode, dall'oscurità e persino dall'omicidio.

La serie è scritta e diretta da Steven Zaillian, che già ha dato dimostrazione delle proprie capacità nell'apprezzata miniserie The Night Of. Coinvolge nel cast anche Johnny Flynn nei panni del ribelle Dickie Greenleaf e Dakota Fanning nei panni di Marge Sherwood, una donna che diventa sospettosa sulle oscure motivazioni di Tom.

Dove abbiamo visto e vedremo Andrew Scott

Se non volete aspettare troppo per rivedere in tv Andrew Scott, vi ricordiamo che l'attore - oltre che in Sherlock e Fleabag - ha recitato anche in altre serie come Black Mirror e His Dark Materials. Inoltre, presto lo vedremo nel film Estranei diretto da Andrew Haigh, presentato nella sezione Alice nella Città alla Festa del Cinema di Roma e in uscita al cinema il 29 febbraio 2024.