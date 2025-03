Andor, la seconda stagione e una linea guida: "Prendere Star Wars più sul serio di quanto sia mai stato fatto"

News Serie TV

Tony Gilroy, showrunner di Star Wars Andor alla vigilia della seconda stagione su Disney+, intervistato da Gizmodo ha sintetizzato quale sia il loro approccio: prendere Star Wars molto sul serio, limitando gli ammiccamenti facili al fandom.

Andor, una delle serie più amate di Star Wars su Disney+, alla seconda stagione dal 23 aprile, funziona anche grazie a un'atmosfera peculiare, piuttosto diversa dalla media delle produzioni legate alla "galassia lontana lontana" di George Lucas. Gizmodo ha intervistato il suo showrunner Tony Gilroy, che ha spiegato il suo punto di vista e cosa lui e i suoi collaboratori tengano ben presente, quando scrivono, dirigono o interpretano la grande cronaca della nascita dell'Alleanza Ribelle contro l'Impero. Leggi anche Andor: Per tutti su YouTube i primi episodi e uno speciale riassunto della prima stagione

Tony Gilroy su Andor: "Non inseriamo personaggi per strizzare l'occhio, non vogliamo essere cinici"

Il cast corale di Andor nella prima stagione è stato davvero in grado di convincere gli appassionati di Star Wars, puntata dopo puntata. Si deve forse a una caratterizzazione molto credibile, tutti funzionano più come persone che come stereotipi o puro veicolo dei soliti temi starwarsiani. La serie oltretutto era impreziosita da una crudezza insolita, lontana dalla nobiltà jedi: una vera cronaca di come nasce la resistenza alla dittatura, tra eroismi più o meno convinti, tra diverse visioni delle azioni corrette da compiere. Nessuno nasce eroe, ma può diventarlo. Andor in definitiva, l'abbiamo capito, è una serie che non gioca. Tony Gilroy lo conferma:

Non aggiungeremmo mai personaggi solo per divertimento. Non li aggiungeremo per far sorridere, per una strizzata d'occhio o roba del genere. Non c'è niente che sia una chicca fine a sé stessa. Tutto deve essere organico. [...] È l'approccio che abbiamo mantenuto per tutto il tempo: non essere cinici, prenderlo più seriamente di quanto sia mai stato fatto. Anche mentre cambiamo le regole di ciò che si può fare - e secondo alcuni le stiamo cambiando un sacco - cerchiamo con molto rigore di rimanere seri con questa roba, più di quanto chiunque altro sia mai stato. [...]

Era un'opportunità canonica davvero forte per mostrare una parte della storia di Star Wars, cioè la nazionalizzazione delle corporation, che poi è l'ABC del fascismo. Una grande opportunità per un look diverso, una cosa diversa. [...]

Sono stati davvero il successo critico della serie, la reazione, la passionalità della reazione - anche se il pubblico non era entusiasta all'inizio - a spingere la Disney a finanziare la seconda stagione.