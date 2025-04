Andor 2, il creatore Tony Gilroy e Stellan Skarsgaard: "Se vedi il mondo diviso tra buoni e cattivi, sei fregato"

News Serie TV

In quest'intervista video abbiamo parlato con Tony Gilroy, showrunner di Andor, la serie di Star Wars la cui seconda stagione parte su Disney+ il 23 aprile. Con lui c'era Stellan Skarsgaard alias Luthen, lo spietato organizzatore della resistenza all'Impero.

Comincia il 23 aprile su Disney+ la seconda stagione di Andor, la serie di Star Wars tra le più amate dagli appassionati, dopo The Mandalorian: per l'occasione abbiamo intervistato il suo creatore e showrunner Tony Gilroy, insieme a Stellan Skarsgaard, che come ben sappiamo interpreta l'antiquario Luthen, segreto organizzatore della resistenza all'Impero Galattico. Com'è stato possibile sbloccare una serie di Star Wars senza Jedi e senza Forza presso la Lucasfilm? È limitante scrivere quando l'esito finale delle vicende è già noto a tutti? Luthen è un buono o un cattivo? Syril Karn è davvero un villain? Infine, quant'è complicato organizzare un'opera così ciclopica (dodici puntate divise in quattro capitoli da tre episodi ciascuno)?



Intervista Esclusiva: Stagione 2: La nostra video intervista all'ideatore della serie Tony Gilroy e all'attore Stellan Skarsgård - HD

Andor, la seconda stagione della più drammatica serie di Star Wars