And Just Like That: Sarah Jessica Parker ha adottato il gattino di Carrie

Sarah Jessica Parker non ha resistito davanti alla tenerezza dell'adorabile animaletto domestico che il suo personaggio adotta nella seconda stagione del revival di Sex and the City, e ha fatto lo stesso.

Portarsi il lavoro a casa. Sarah Jessica Parker non ci ha pensato due volte quando ha deciso di adottare il tenero gattino che, nella seconda stagione di And Just Like That..., entra nella vita di Carrie e diventa per lei un amico a quattro zampe da cui non riesce più a separarsi. L'attrice, sul suo profilo Instagram, ha annunciato di aver ufficialmente accolto l'animaletto all'interno della sua famiglia lo scorso aprile.

Sarah Jessica Parker ha adottato il gatto di And Just Like That

Introdotto nell'episodio 9 della seconda stagione di And Just Like That..., il gatto in questione è un orfanello senza casa che nella serie viene portato nell'appartamento di Carrie da Che (Sara Ramirez). All'inizio Carrie rimane sconvolta, ma poi non può non affezionarsi a lui e nel finale di stagione annuncia alle amiche di essere intenzionata a tenerlo a casa, anche perché anche lui ormai si trova molto bene accucciolato nelle sue scarpe. Per questo motivo, Carrie decide di chiamarlo "Shoo", un gioco di parole per dire scarpa ma anche "va via dalla mia scarpa".

Su Instagram Parker ha postato un carosello di tenerissime foto dove presenta ai suoi follower il suo nuovo amico che "off-camera si chiama Lotus". "A lui e ai suoi fratelli sono stati dati nomi botanici quando sono stati salvati da neonati" dalla Connecticut Humane Society, ha spiegato l'attrice. Lei e il marito Matthew Broderick hanno adottato Lotus ad aprile, aggiungendolo agli altri due gatti adottati nel 22, Rémy e Smila. "Se vi sembra familiare, è perché lo è", si conclude il post.

Siccome And Just Like That... è già stata rinnovata per una terza stagione, probabilmente vedremo ancora Lotus/Shoo nei prossimi episodi e in un appartamento più grande, visto che Carrie nel finale di stagione si è trasferita nella sua lussuosa nuova casa di Gramercy Park.