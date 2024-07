And Just Like That porta due nuovi uomini nella vita di Carrie: Ecco le foto dal set

News Serie TV

Gli scatti ritraggono il personaggio di Sarah Jessica Parker con le nuove aggiunte al cast della terza stagione Logan Marshall-Green e Jonathan Cake.

Aidan Shaw è già storia passata per Carrie Bradshaw? Nuove foto trapelate dai set di New York City, dove sono in corso le riprese della terza stagione di And Just Like That..., mostrano il personaggio di Sarah Jessica Parker in compagnia non di uno ma di due nuovi uomini, entrambi molto affascinanti. E con almeno uno dei due pare riuscirà a combinare un appuntamento a cena.

And Just Like That 3: Chi sono i due nuovi uomini nella vita di Carrie?

Le foto mostrano Carrie in compagnia di due uomini, uno un po' più giovane dell'altro, interpretati dall'attore di The O.C. Logan Marshall-Green, più di recente in Big Sky, e da Jonathan Cake, un'altra nuova aggiunta della terza stagione conosciuta per i suoi trascorsi in Desperate Housewives e Stargirl. Il loro coinvolgimento è stato confermato solo pochi giorni fa, senza rivelare i ruoli che interpreteranno.

L'uomo del mistero numero 1, un tipo muscoloso il cui aspetto ricorda quello di un giovane professore, è stato visto lasciare l'appartamento di Carrie e condividere con lei un momento dolce in strada grazie alla complicità di Shoe, il gatto recentemente adottato da Carrie. Il suo altro nuovo potenziale interesse amoroso, l'uomo del mistero numero 2, è stato immortalato invece a cena con lei in un ristorante non troppo pretenzioso. I due si guardano negli occhi e Carrie sembra a suo agio, forse un po' imbarazzata dalle sue attenzioni nel mondo in cui tiene la mano destra sulla spalla.

Ricordiamo che, nel finale della seconda stagione, Carrie aveva acquistato un nuovo e più grande appartamento per andare a vivere con Aidan, al quale si era riavvicinato qualche tempo dopo la morte di Big, salvo scoprire poi che lui era stato costretto a tornare in Virginia per stare vicino ai figli adolescenti. I due si erano promessi di ritrovarsi tra qualche anno, quando i ragazzi sarebbero stati più grandi e indipendenti, perciò è possibile che, nel frattempo, Carrie tornerà a guardarsi intorno. Ma per quanto tempo? La domanda è lecita perché John Corbett, l'attore che interpreta Aidan, è stato avvistato sul set della nuova stagione.

Foto: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images