And Just Like That mostra per la prima volta un personaggio del quale abbiamo sentito parlare molto

La seconda stagione della serie tv è in onda su Sky e in streaming su NOW ogni venerdì con un nuovo episodio.

Il nono e terzultimo episodio della stagione 2 di And Just Like That... ha introdotto nell'universo di Sex and the City un personaggio del quale i fan hanno sentito parlare più volte ma che in 25 anni di storie non era stato mai mostrato. Stiamo parlando di Kathy, l'ex moglie di Aidan, interpretata a sorpresa da Rosemarie DeWitt, attrice conosciuta in tv per i suoi trascorsi in Little Fires Everywhere, United States of Tara e Mad Men. Il personaggio è apparso nel bel mezzo del recente riavvicinamento tra Carrie e Aidan, uno dei due uomini più importanti della vita di lei.

And Just Like That: Cosa sappiamo di Kathy

La donna del mistero ci era stata descritta come una designer d'interni che l'Aidan Shaw di John Corbett ha conosciuto e poi sposato durante le vicende di Sex and the City. Kathy è la donna con la quale Aidan si è fatto una famiglia dopo le frequentazioni inconcludenti con Carrie (i due avevano troncato una prima volta a causa di un tradimento di lei e quando, successivamente, sempre lei si era tirata indietro a un passo dal matrimonio). Dal loro amore è nato prima Tate, come abbiamo scoperto nella sesta stagione di SATC. Il secondo film ha rivelato invece che, mentre la Carrie di Sarah Jessica Parker aveva scelto di passare il resto della vita con Mr. Big, Aidan e Kathy avevano allargato la famiglia con altri due bambini, Homer e Wyatt.

Ma Mr. Big è morto, Aidan ha divorziato e nella stagione 2 di And Just Like That..., complice un'e-mail, lui e Carrie sono tornati insieme. Carrie ha raccontato alle amiche che Aidan vive ora a Norfolk, nella Virginia, con i figli e qualche gallina, e di voler andare a vedere com'è la sua vita laggiù. Ma è successo che - se non avete ancora visto il nono episodio, attenzione alle anticipazioni! - Kathy ha inviato Carrie per una chiacchierata vis-à-vis sullo stato delle cose. Lei prima l'ha esortata a non scrivere mai dei suoi figli a qualsiasi titolo e poi le ha ricordato che non può ferire emotivamente Aidan un'altra volta, confermando di conoscere tutto della loro storia.

Quello che non sappiamo noi, non ancora almeno, è perché Aidan e Kathy si sono lasciati; apparentemente ancora un argomento dolente per Kathy. La donna è visibilmente sopraffatta dalla notizia che Carrie si sta trasferendo in un appartamento più grande per accogliere i figli di Aidan, qualora decidessero di venire in città per una visita. Con ogni probabilità ne sapremo di più prima del finale di stagione, realizzando ancora una volta come And Just Like That... non stia fallendo la missione di raccontare come possa andare la vita di una donna dopo i cinquanta.