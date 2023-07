And Just Like That, Carrie e Aidan di nuovo insieme: Hanno davvero una chance per il futuro?

News Serie TV

Sarah Jessica Parker commenta la reunion di Carrie e Aidan in And Just Like That... e spiega cosa aspettarsi dai personaggi: hanno un futuro insieme?

Aidan è tornato nella vita di Carrie Bradshaw. Le immagini trapelate dal set di And Just Like That... avevano già anticipato il suo grande ritorno, avvenuto concretamente nel settimo episodio della seconda stagione della Serie TV revival di Sex and the City. Carrie e Aidan hanno deciso di comune accordo - se non avete ancora visto l'episodio, antenzione alle anticipazioni - di darsi una seconda possibilità e, così, hanno organizzato un incontro a cena, proprio per il 14 febbraio (San Valentino). John Corbett aveva già interpretato Aidan in Sex and the City, ma la relazione con Carrie non era finita nel migliore dei modi. Sono trascorsi anni da allora, Mr. Big non c'è più e Carrie è di nuovo single, esattamente come Aidan. Cosa succederà tra loro due?

And Just Like That, Carrie e Aidan a cena insieme: Quali sono le prospettive per il futuro?

Non è facile darsi una seconda opportunità, soprattutto considerato i loro trascorsi. Ma questa volta Carrie e Aidan hanno preferito seguire il proprio istinto, dandosi appuntamento a cena. A causa di un fraintendimento, entrambi attendono minuti interminabili seduti in ristoranti diversi, ma per fortuna Carrie inquisce l'errore per tempo e riesce a raggiungere Aidan all'indirizzo corretto. A cena conclusa, i due decidono di trascorrere il resto della serata in una camera d'hotel. Aidan, infatti, rifiuta la richiesta di Carrie di accompagnarla a casa perché il suo appartamento custodisce ricordi troppo amari. Così, proseguono la serata in territorio neutrale, ma quali sono le prospettive per il futuro? Sarah Jessica Parker lo ha raccontato a TVLine, prima dello sciopero degli attori:

Penso che ci sia ancora una scintilla tra loro. E potrebbero avere ancora qualcosa su cui lavorare. Quando le relazioni risultano complicate ma prevedono ancora affetto, ci sono tutte le opportunità per approcciarsi in modo migliore. Ci sono ostacoli? Forse. Ci sono sentimenti ancora forti? Assolutamente. Avranno l'opportunità di esplorare quei sentimenti? Sicuramente.

Anche lo showrunner Michael Patrick King ha commentato il ritorno di Aidan nella vita di Carrie, spiegandone il potenziale. A TV Insider ha parlato anche della chimica tra i due attori, che non è scomparsa con il passare del tempo:

Non avrei riunito Aidan e Carrie se non avessi cercato di trovare una nuova dinamica che funziona. Sarah Jessica Parker e John Corbett hanno una chimica così straordinaria che non potresti mai omettere, ma non volevo che la storia si ripetesse. Volevo trovare un nuovo modo per riportare insieme queste due persone.

A detta di Sarah Jessica Parker, Aidan e Carrie sono più maturi. Il tempo ha permesso loro di approcciarsi anche all'amore in modo diverso e riconoscere gli errori del passato. Ma al tempo stesso: "Sono fondamentalmente le stesse persone, motivo per cui sono attratte l'uno dall'altra. È interessante vedere i modi in cui sono attenti, amorevoli, appassionati e cauti".