And Just Like That... 2: Terminate le riprese, Sarah Jessica Parker festeggia con un bacio

A New York sono terminate le riprese della seconda stagione del sequel di Sex and the City: ecco qualche anticipazione dal set e cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi.

Sono durate quasi sei mesi le riprese della seconda stagione di And Just Like That..., il nuovo capitolo di Sex and the City che segue le protagoniste Carrie, Miranda e Charlotte alle prese con una nuova fase della loro vita. Ora sono finalmente terminate, e lo sappiamo da un post pubblicato da Sarah Jessica Parker su Instagram. L'attrice ha festeggiato la fine dei lavori postando una foto in cui durante il party di fine riprese dà un bacio alla collega Nicole Ari Parker (interprete di Lisa Todd Wexley). Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione? Ecco tutto quello che sappiamo.

Il post di Sarah Jessica Parker

"Feste di fine riprese = baci. Ma non addio", ha scritto l'interprete di Carrie prima di complimentarsi con la sua co-star e il resto della troupe dello show. "Nicole hai SEMPRE un profumo così buono. Sarà una stagione d'amore. La crew, il cast... TUTTO paradisiaco. X, vostra SJ", si legge ancora.

And Just Like That... 2: Le anticipazioni della seconda stagione

Dopo una prima stagione in cui Carrie ha dovuto affrontare il lutto per la perdita del suo grande amore Mr. Big (Chris Noth), in questa seconda stagione tornerà a navigare come una volta nel mare degli appuntamenti. Dalle anticipazioni diffuse proprio dagli account ufficiali della serie, sappiamo che nei nuovi episodi tornerà Aidan (John Corbett), uno dei fidanzati storici di Carrie. I due sono apparsi in atteggiamenti romantici in alcune foto scattate durante le riprese: ci sarà davvero un ritorno di fiamma? Se c'è una cosa che i fan di Sex and the City hanno imparato è non fidarsi di queste clamorose anticipazioni condivise con troppa leggerezza. Intanto sul set dei nuovi episodi Parker è stata paparazzata mentre indossava di nuovo il suo storico vestito da sposa: cosa vorrà significare? Un sogno o qualcosa di più?

Sappiamo, inoltre, che tornerà anche il controverso personaggio di Che Diaz (Sara Ramirez) che nel finale della scorsa stagione era volato a Los Angeles insieme a Miranda (la quale, a quanto pare, nei nuovi episodi tornerà al suo caratteristico colore di capelli rosso). Tra le guest star che in qualche modo potrebbero essere legate proprio alla trama di Che ci sarà Sam Smith. La pop star è stata avvistata sul set della serie, ma per il momento non sappiamo se interpreterà se stesso o un altro ruolo.

Quando escono i nuovi episodi?

HBO Max (che a breve si chiamerà solo Max in seguito al lancio del nuovo servizio che unirà i suoi contenuti con quelli di Discovery), non ha ancora fissato una data di uscita per la seconda stagione di And Just Like That... . Speriamo di vederla entro la fine dell'anno o, al massimo, nei primi mesi del 2024. In Italia, così come la prima stagione, arriverà su Sky e in streaming su NOW.