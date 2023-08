And Just Like That 2: Il trailer dell'episodio finale ci prepara al ritorno di Samantha

News Serie TV

La seconda stagione del revival di Sex and the City si concluderà con il tanto atteso cameo di Kim Cattrall: ecco il trailer dell'episodio 11, in Italia su Sky e in streaming su NOW il 25 agosto.

Il momento più atteso di questa seconda stagione di And Just Like That... sta per arrivare. Max ha rilasciato il trailer ufficiale dell'episodio finale che prepara il pubblico all'atteso ritorno di Kim Cattrall nei panni dell'iconica Samantha Jones. Come sappiamo si tratterà di una breve apparizione, voluta principalmente dai vertici HBO e che doveva rimanere inizialmente segreta, ma c'è comunque molta curiosità. In Italia l'episodio sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW dal 25 agosto, quindi poche ore dopo lo streaming americano.

And Just Like That 2: Cosa sappiamo del cameo di Kim Cattrall

La notizia del cameo della storica interprete di Samantha è trapelata lo scorso maggio. Doveva essere una sorpresa ma in seguito è stata la stessa Cattrall a confermare la cosa parlandone alla stampa ospite di diverse trasmissioni televisive. Fin da subito è stato chiarito che si tratterà di una breve apparizione esclusivamente nell'episodio finale della seconda stagione e che l'attrice non interagirà direttamente con le ex colleghe di Sex and the City. Come anticipa il trailer, assisteremo semplicemente a una telefonata tra Carrie e Samantha. A proposito della natura dell'attesa scena, Sarah Jessica Parker aveva detto: "È un piccolo scambio felice e dice tutto sulla loro relazione e su altre cose successe che non si sono viste. Arriva in un momento significativo della serie". In effetti il cameo arriverà nell'episodio in cui Carrie (Sarah Jessica Parker) dirà addio definitivamente al suo storico appartamento nell'Upper East Side (nella realtà si trova nel quartiere di West Village) e organizzerà una cena con di ringraziamento con gli amici, prima di trasferirsi nella sua nuova casa con Aidan (John Corbett).

I retroscena: Perché Kim Cattrall ha deciso di tornare

Kim Cattrall aveva deciso di non essere coinvolta nella prima stagione della serie sequel perché riteneva che il suo personaggio non avesse più molto da dire e perché non aveva gradito la direzione che nel terzo film - mai realizzato - di Sex and the City si voleva far prendere a Samantha. È noto che alla base, tuttavia, ci sia una faida di lunga data con la collega Sarah Jessica Parker principalmente per motivi di compensi. Il personaggio di Samantha da allora nella serie è stato menzionato di sfuggita (ci è stato detto che si era trasferita a Londra) e sappiamo che ha rivisto Carrie una volta durante il viaggio di quest'ultima in Europa, ma sempre off-screen.

Come sottolineato da Cattrall, è stato il capo dei contenuti di HBO e di Max Casey Bloys a chiamare personalmente l'attrice chiedendole di considerare la possibilità di tornare in And Just Like That... . "È molto interessante ricevere una telefonata dal capo della HBO che dice: 'Cosa possiamo fare?'", ha spiegato aggiungendo: "E io ho detto, 'Hmmm... fammi essere creativa'". Sappiamo, perciò, che Cattrall ha avuto il totale controllo sul suo personaggio, persino chiedendo e ottenendo il ritorno della storica costumista di Sex and the City Patricia Field per vestire la sua Samantha.

Sapremo tutto il 25 agosto quando l'episodio 11 della seconda stagione di And Just Like That... arriverà finalmente su Sky e in streaming su NOW.