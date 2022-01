American Rust: La serie tv con Jeff Daniels cancellata dopo una sola stagione

News Serie TV

Il drama di Dan Futterman si basava sul romanzo di Philipp Meyer Ruggine americana.

Jeff Daniels non tornerà nell'uniforme di Del Harris. Showtime ha annunciato la cancellazione, dopo una sola stagione, di American Rust, serie del nominato all'Oscar Dan Futterman (Truman Capote: A sangue freddo) basata sul romanzo di Philipp Meyer Ruggine americana.

La notizia arriva tre mesi dopo la conclusione del ciclo inaugurale, in Italia proposto da Sky Atlantic e tuttora disponibile in streaming su NOW. "Confermiamo che American Rust non andrà avanti con una seconda stagione", ha dichiarato un rappresentate della rete in una nota. "Vorremmo ringraziare i nostri partner di Boat Rocker, il nostro talentoso showrunner Dan Futterman e il resto dei meravigliosi sceneggiatori, e il nostro fantastico cast guidato da Jeff Daniels e Maura Tierney".

In American Rust, Daniels ha interpretato il capo della polizia di una piccola città della Cintura di Ruggine in Pennsylvania alle prese con decisioni eticamente e moralmente difficili quando il figlio della donna che ama immensamente è accusato dell'omicidio di un ex poliziotto. Nel cast anche Mark Pellegrino e Bill Camp, tra gli altri.