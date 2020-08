American Horror Story: Un nuovo indizio sulla stagione 10 mentre la produzione si prepara a ripartire

News Serie TV

Ryan Murphy annuncia su Instagram l'inizio delle riprese entro un paio di mesi.

American Horror Story è una delle tante serie tv messe in difficoltà dal lungo lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19. La serie horror sarebbe dovuta tornare in produzione in tarda primavera e raccontare una storia legata apparentemente al mare, all'acqua e forse anche alla spiaggia. Così non è stato e questo non solo ha costretto FX a rinviare il debutto della stagione 10 dall'autunno al 2021, anche i produttori a rivedere i propri piani, perché "gran parte di quello che stavo per girare dipendeva da un momento molto specifico. Era una stagione che dipendeva dal clima", come spiegato da Ryan Murphy. Ora, mentre la produzione si prepara finalmente a ripartire, è lo stesso Murphy a fornire qualche dettaglio in più della nuova storia in un messaggio condiviso su Instagram.

American Horror Story 10: Nuovi dettagli in una foto

"Sembra che la produzione della decima stagione di American Horror Story inizierà a ottobre", ha scritto il regista, sceneggiatore e produttore esecutivo. "Grazie a tutti quelli che stanno lavorando duramente per garantire un inizio sicuro per il cast e la troupe". Poi ha aggiunto: "E sì, questo è un indizio", a commento di un'immagine che ritrae alcuni denti spaventosamente appuntiti. Chiaramente, la foto ha scatenato i fan, che nei commenti si sono lanciati in diverse ipotesi circa la loro appartenenza. E se qualcuno ha iniziato a fantasticare sui vampiri, tema in realtà già toccato nella quinta stagione, molti hanno pensato a mostruosità riconducibili ancora al tema del mare, ovvero squali e sirene.

L'ultima volta che ne aveva parlato, Murphy si era detto incerto sulla possibilità che, dopo il mancato inizio delle riprese, il tema della stagione 10 rimanesse lo stesso. Ora tutto sembra indicare di sì, mentre sarebbero confermati i ritorni di Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock annunciati precedentemente. A questi si aggiungerà la new entry Macaulay Culkin.