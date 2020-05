American Horror Story: Ryan Murphy annuncia lo spin-off, il cast sotto shock su Zoom

News Serie TV

Si intitolerà American Horror Stories e sarà una raccolta di storie in episodi da un'ora.

Con un annuncio che ha sorpreso tutti, incluso il cast, Ryan Murphy ha rivelato che l'universo di American Horror Story, la sua popolare serie antologica in onda da nove stagioni, si espanderà con uno spin-off dal titolo American Horror Stories.

American Horror Stories: I primissimi dettagli dello spin-off

La notizia arriva da Instagram, dove Murphy ha condiviso l'immagine del mosaico della videoconferenza avuta con il cast (precedente e attuale) di American Horror Story, immortalato apparentemente nell'istante in cui ha appreso per primo della novità. Nel messaggio che lo accompagna, si legge: "La videoconferenza su Zoom del cast di American Horror Story, durante la quale abbiamo ricordato i bei tempi [e parlato] dello spin-off che stiamo realizzando intitolato American Horror Stories (con episodi di un'ora), quando cominceranno le riprese della prossima stagione della serie madre e altre cose che non si possono sapere. È stato molto divertente e sono contento che ci siamo incontrati. Mi mancano tutti!".

La stagione 10 di American Horror Story

In virtù dell'accordo di Murphy con Netflix, al momento non è chiaro se American Horror Stories andrà in onda su FX come AHS, né su cosa si concentrerà la prima raccolta di storie, se su ramificazioni delle vicende narrate finora o su qualcosa di completamente nuovo. In una recente intervista con TheWrap, parlando della decima stagione, le cui riprese sarebbero dovute cominciare questo mese ma sono state posticipate a causa dell'emergenza Coronavirus, il regista, sceneggiatore e produttore esecutivo aveva detto: "Gran parte di quello che stavo per girare dipendeva da un momento molto specifico. Era una stagione che dipendeva dal clima, quindi ora non so. Non so cosa farò. Non so cosa ne sarà di questa stagione. Non so se passerò a un altro tema o aspetterò il prossimo anno per girare questo".