American Horror Story rinnovata per altre tre stagioni, torna Sarah Paulson

La serie antologica proseguirà fino alla stagione 13.

Già rinnovata per una decima stagione, attesa in tv per quest'anno, American Horror Story ha ricevuto da FX una nuova, possente pacca sulla spalla. In occasione del TCA press tour invernale, il presidente della rete via cavo John Landgraf ha annunciato che la serie antologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk proseguirà per altre tre stagioni - l'undicesima, dodicesima e tredicesima, assicurandosi così un posto in tv almeno fino al 2023.

"Ryan e Brad sono i maestri indiscussi dell'horror in tv, avendo creato la serie antologica American Horror Story e mantenuto il successo per quasi un decennio come la serie più seguita di FX", ha dichiarato Landgraf. "Ringraziamo loro, Dana Walden e i nostri partner allo studio per aver accettato di impegnarsi per altri tre anni. AHS ha fatto da vetrina a una moltitudine di attori pluripremiati dal primo giorno e apprezziamo il contributo di tutti, inclusi Ryan, Brad e gli altri produttori esecutivi Tim Minear, James Wong, Alexis Martin Woodall e Bradley Buecker, gli sceneggiatori, i registi, il cast e la troupe per ogni nuovo, indimenticabile appuntamento con American Horror Story".

Le buone notizie non finiscono qui. Dopo 1984, il recente ciclo ambientato in un campeggio estivo, nella decima stagione la serie darà il bentornato a uno dei suoi nomi e volti più distintivi, Sarah Paulson, come da lei stessa confermato. "Ho chiesto a Ryan, nell'eventualità in cui la domanda mi fosse stata posta, se avrei potuto dire che sto tornando, e lui ha detto: 'Sì, puoi dirlo'. Quindi, sì, tornerò in American Horror Story". L'attrice, nominata a cinque Emmy per i suoi ruoli nella serie, aveva lasciato per la prima volta il cast dopo l'ottava stagione, in modo da potersi dedicare ad altri impegni. Della prossima, nel frattempo, si sa ben poco, ovvero quanto dichiarato in una precedente occasione dal co-ideatore, vale a dire di voler "riunire gli attori preferiti dai fan" immaginando questa potesse essere la loro ultima occasione. Ora sappiamo però che non sarà così.