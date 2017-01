American Horror Story rinnovata per altre due stagioni, Sarah Paulson ed Evan Peters confermati nella 7

Lunga vita ad American Horror Story: l'acclamata serie antologica di Ryan Murphy continuerà a terrorizzare il suo pubblico almeno fino al 2019. In occasione dell'incontro con i giornalisti della Television Critics Association al press tour invernale, il presidente della rete americana FX John Landgraf ha annunciato infatti che alla settima stagione ordinata tre mesi fa ne seguiranno altre due, l'ottava e la nona.

"American Horror Story ha lanciato la moderna rivoluzione delle serie brevi e, come dimostra la stagione più recente, Roanoke, rimane vitale oggi come la volta in cui sei anni fa Murder House sbalordì il pubblico", ha detto Landgraf. "Ogni nuova stagione è un evento culturale, amata ogni nuova volta per il linguaggio, lo stile, il cast e la storia. Siamo entusiasti che Ryan Murphy, Brad Falchuk e l'intero team creativo continueranno a offrirci la rivoluzionaria, celebrata American Horror Story negli anni a venire".

Al terzo posto nella classifica delle 215 serie via cavo più seguite in onda nel 2016, quest'anno American Horror Story tornerà con una settima stagione che Landgraf ha detto rimarrà "super segreta" come avvenuto con Roanoke, sebbene Murphy abbia detto più tardi che le bocche potrebbero scucirsi un po' di più rispetto all'ultima volta. Gli unici dettagli emersi dal panel dicono che rivedremo i veterani Sarah Paulson ed Evan Peters, i primi confermati nei nuovi episodi, e che racconterà "una storia contemporanea".