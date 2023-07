American Horror Story: Kim Kardashian nel primo teaser trailer della stagione 12

News Serie TV

Delicate parlerà di gravidanze osteggiate e figure sinistre. Nel cast anche Emma Roberts e Cara Delevingne.

Questa volta, American Horror Story spaventerà il suo pubblico con una storia à la Rosemary's Baby, ossia, la storia di una gravidanza contrastata in ogni modo da una figura sinistra. A cullare lo sfortunato (lo è davvero?) infante è sua "maestà" Kim Kardashian nel primo teaser trailer della dodicesima stagione, il quale mostra per la prima volta anche le altre protagoniste Emma Roberts e Cara Delevingne, in attesa dell'arrivo in tv previsto più avanti quest'anno.

American Horror Story: La trama della stagione 12

American Horror Story: Delicate è la prima stagione della popolare serie antologica di FX (in Italia disponibile in streaming su Disney+) basata su un romanzo, Delicate Condition dell'autrice Danielle Valentine. Il libro ruota attorno a un'attrice di nome Anna Alcott (ruolo affidato alla Roberts), convinta che qualcuno stia cercando di impedirle di concepire un bambino. Dopo fallimentari cicli di trattamenti di fecondazione in vitro, Anna pensa di essere finalmente incinta, ma ha un aborto spontaneo. Questo, almeno, è ciò che sostiene il suo medico. Sente invece che il bambino si muove ancora dentro di lei, ma nessuno vuole crederle.

Delicate coinvolgerà anche i veterani di American Horror Story Denis O'Hare, Billie Lourd e Zachary Quinto, ai quali si aggiungono una vecchia conoscenza del co-ideatore e produttore esecutivo Ryan Murphy, la star di Pose Michaela Jaé Rodriguez, e Matt Czuchry, famoso per i suoi trascorsi in The Resident, The Good Wife e Una mamma per amica.