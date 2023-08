American Horror Story: Emma Roberts e Kim Kardashian cullano un ragno nei poster della stagione 12

News Serie TV

La serie horror tornerà in tv negli Stati Uniti a settembre. In Italia è disponibile in streaming su Disney+.

La stagione 12 di American Horror Story ha finalmente una data. Almeno negli Stati Uniti. FX ha annunciato che Delicate, nuova storia dell'orrore della serie antologica di Ryan Murphy e Brad Falchuk, andrà in onda dal 20 settembre. Anche a causa degli scioperi di Hollywood, quello degli attori in particolare, la stagione si dividerà in due parti, con la seconda delle quali prevista prossimamente. Nel frattempo, la rete e il servizio streaming Hulu ne hanno diffuso i primi poster, uno per ciascuna delle protagoniste Emma Roberts, Kim Kardashian e Cara Delevingne.

American Horror Story 12: La trama di Delicate

Due delle locandine promozionali mostrano Roberts e Kardashian cullare un gigantesco ragno come se fosse la loro stessa pancia in gravidanza. L'altra mostra invece Delevingne tenere tra le mani una siringa con all'interno lo stesso infido aracnide. La simbologia - inclusi gli occhiali indossati dalla Delevingne che ricordano i molti occhi di un ragno - non è chiaramente casuale ma neppure del tutto chiara, raccontando American Horror Story: Delicate la storia di Anna (Roberts), una donna convinta che qualcuno stia cercando di impedirle di concepire un bambino. Dopo fallimentari cicli di trattamenti di fecondazione in vitro, Anna pensa di essere finalmente incinta, ma ha un aborto spontaneo. Questo, almeno, è ciò che sostiene il suo medico. Sente invece che il bambino si muove ancora dentro di lei, ma nessuno vuole crederle, incluso suo marito.

La storia si basa su Delicate Condition, un nuovo romanzo horror, scritto da Danielle Valentine, in uscita oltreoceano questo mese. "Si tratta essenzialmente di un romanzo horror sulla gravidanza", ha spiegato la scrittrice a Entertainment Weekly. "Esplora non solo l'effettiva fisica raccapricciante che è la gravidanza, ma anche la maligna manipolazione psicologica medica che anche le donne di oggi e molto privilegiate sperimentano mentre attraversano la loro gravidanza e i sintomi di cui noi come cultura ancora non parliamo per ragioni strane". Qualcuno ha descritto il libro come la versione moderna e femminista di Rosemary's Baby, ma Valentine ha detto: "In verità, sono stata molto più ispirata da Alien".

Il resto del cast include gli altri veterani di American Horror Story Denis O'Hare, Billie Lourd e Zachary Quinto, oltre a Michaela Jaé Rodriguez (Pose), Matt Czuchry (The Resident), Annabelle Dexter-Jones (Succession), Odessa A'zion (Hellraiser), Julie White (NCIS: Hawai'i) e Debra Monk (New Amsterdam). In Italia sarà proposta da Disney+.