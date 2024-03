American Horror Story: Delicate, Emma Roberts e Kim Kardashian si prendono a schiaffi nel trailer della Parte 2

News Serie TV

Gli ultimi quattro episodi della stagione 12 arriveranno in tv negli Stati Uniti ad aprile.

Emma Roberts e Kim Kardashian prima si baciano e poi si schiaffeggiano nel trailer ufficiale della seconda parte di American Horror Story: Delicate, dodicesima stagione della fortunata serie horror antologica di Ryan Murphy e Brad Falchuk. In onda negli Stati Uniti dal 3 aprile (in Italia a seguire in streaming su Disney+), i nuovi quattro episodi concluderanno la storia di Anna Victoria Alcott, un'attrice diventata inconsapevolmente il bersaglio di un culto satanico con mire sul suo bambino non ancora nato.

American Horror Story: Delicate torna con 4 nuovi episodi

La stagione 12 di American Horror Story è stata divisa in due parti per i ritardi causati dagli scioperi degli sceneggiatori e degli attori del 2023. Oltre a Roberts nei panni di Anna, il cast include la diva dei reality Kim Kardashian nel ruolo di Siobhan Corbyn, la pubblicista diretta ma forse fuori di testa di Anna; Matt Czuchry di Dex Harding, il marito di Anna, la cui attività preferita in assoluto è non credere alle donne; Cara Delevingne di Ivy Ehrenreich, una misteriosa giovane donna che sembra seguire Anna; Billie Lourd e Leslie Grossman di Ashley e Ashleigh, due donne dalle intenzioni discutibili; Denis O'Hare del Dott. Andrew Hill, il ginecologo estremamente inaffidabile di Anna; e Julie White della Sig.ra Preecher, la stalker e/o salvatrice della protagonista.

La prima parte di Delicate si era conclusa con un misterioso (e brutale) omicidio, quello di Babette Eno (Taylor Richardson), la principale contendente di Anna per la vittoria di un Oscar, già premiata con un Golden Globe.