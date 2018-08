American Horror Story 8: Un video svela il nuovo personaggio di Sarah Paulson

All'inizio del mese, la star di American Horror Story Sarah Paulson aveva rivelato al TCA press tour estivo che saranno tre i personaggi da lei interpretati in Apocalypse, ottava stagione della serie antologica. In aggiunta a Billie Dean e Cordelia Foxx, ruoli ripresi rispettivamente da Murder House e Coven, la musa di Ryan Murphy vestirà i panni di Venerable, una donna misteriosa della quale solo ora possiamo ammirare le fattezze in un breve video pubblicato dal profilo Twitter della serie.

Nella clip, Venerable si mostra in un tailleur estremamente elegante e quasi solenne. Con l'aiuto di un bastone, la vediamo avvicinarsi e maneggiare un marchingegno all'interno del quale sono raccolti alcuni foglietti. Poi, rivolgendosi direttamente a chi la sta osservando, dice: "Ora è la tua occasione per essere uno dei pochi rimasti. Questa è la tua possibilità di sopravvivere. Ti troveremo presto". Si viene quindi rimandati al sito TheBeginningIsNear.TV, nel quale il messaggio "La decimazione è alle porte" campeggia su un modulo riservato ai cittadini statunitensi che sembra offrire l'opportunità di essere estratti per un'imprecisata esperienza legata allo show.