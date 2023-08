American Horror Story 12: L'inquietante nuovo teaser trailer tra ragni e donne incinte

News Serie TV

Con Emma Roberts, Kim Kardashian e Cara Delevingne, la nuova stagione andrà in onda negli Stati Uniti dal 20 settembre.

Ci voleva American Horror Story per scoprire che persino una gravidanza può suscitare orrore e repulsione. La dodicesima stagione della serie antologica di Ryan Murphy, intitolata Delicate, si mostra in un inquietante nuovo teaser trailer pieno zeppo di ragni e altre mostruosità che gli assomigliano. La domanda sembrerebbe essere: cosa si è disposti a fare per placare il bisogno di essere madre?

American Horror Story: Trama e cast della stagione 12

Basata sul romanzo di Danielle Valentine Delicate Condition, prima volta per una stagione di American Horror Story, Delicate segue Emma Roberts nei panni di un'attrice di nome Anna Alcott, convinta che qualcuno stia cercando di impedirle di concepire un bambino. Dopo fallimentari cicli di trattamenti di fecondazione in vitro, Anna pensa di essere finalmente incinta, ma ha un aborto spontaneo. Questo, almeno, è ciò che sostiene il suo medico. Anna sente invece che il bambino si muove ancora dentro di lei, ma nessuno vuole crederle, incluso suo marito.

Negli Stati Uniti la stagione andrà in onda, con la prima parte, dal 20 settembre su FX (in Italia a seguire su Disney+). Il resto del cast include Kim Kardashian e Cara Delevingne, gli altri veterani della serie Denis O'Hare, Billie Lourd e Zachary Quinto, e altre new entries del calibro di Michaela Jaé Rodriguez (Pose), Matt Czuchry (The Resident) e Julie White (NCIS: Hawai'i), oltre ad Annabelle Dexter-Jones (Succession), Odessa A'zion (Hellraiser) e Debra Monk (New Amsterdam).